Genova, scontro Paroli-sindacati sull’ipotesi crociere al Sech: “Evitiamo gli allarmismi: è una delle tante ipotesi”

Il Terminal Sech resta ai container. Almeno fino alla scadenza naturale della concessione, salvo rinuncia del concessionario o altre condizioni previste dalla legge. Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, interviene dopo le preoccupazioni espresse dai sindacati sul futuro dello scalo genovese e dei circa 270 lavoratori.

La presa di posizione arriva dopo la nota congiunta di Filt Cgil Genova, Fit Cisl Liguria e Uiltrasporti, che hanno chiesto chiarimenti sulle ipotesi di riconversione del terminal e sulle ricadute occupazionali. Qui la notizia pubblicata oggi da Blueconomy.

Paroli precisa che l’eventuale passaggio alle crociere è una delle possibilità considerate nel nuovo Piano regolatore portuale, collegata anche a una possibile destinazione ro-pax. Si tratta di scenari alternativi all’attuale attività container: «Nel caso in cui la destinazione individuata dovesse rimanere quella attuale, ovvero il traffico container, ovviamente non potrebbero convivere le due tipologie di traffico», spiega il presidente.

Il nodo è la distinzione tra pianificazione portuale e concessioni. Il nuovo Piano regolatore individua gli scenari di sviluppo dello scalo, ma non modifica automaticamente gli atti concessori in essere. «La destinazione del terminal Sech è vincolata dal regime concessorio attuale, che prevede in quelle aree il traffico container, destinazione che resterà invariata fino alla scadenza naturale dell’atto concessorio, salve le previsioni di legge o la rinuncia del concessionario stesso», sottolinea Paroli.

L’eventuale cambio di attività, aggiunge, sarà legato a circostanze precise previste dal Codice della navigazione: la rinuncia alla concessione, la decadenza o la revoca. Il presidente richiama anche l’audizione in Regione Liguria dello scorso 22 ottobre, contestando le interpretazioni basate su anticipazioni parziali e non contestualizzate del verbale.

«Invito tutti a evitare allarmismi ingiustificati che rischiano solo di creare infondate tensioni tra i lavoratori», conclude Paroli, confermando la disponibilità degli uffici di Palazzo San Giorgio a fornire ulteriori chiarimenti sul Piano regolatore portuale.