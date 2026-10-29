Gioia Tauro, ok del Mit all’articolo 17: al via da aprile 2027

Il nuovo soggetto per la manodopera portuale occuperà 167 persone a tempo indeterminato. Piacenza: "Consentirà di movimentare 600mila container in più"

Il porto di Gioia Tauro
Il porto di Gioia Tauro

Ultimo aggiornamento 29 ottobre 2026 - 15:05

Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha dato l’autorizzazione per la costituzione del soggetto ex articolo 17 nel porto di Gioia Tauro, per la fornitura di manodopera che finora era stata garantita in deroga da un’agenzia temporanea, costituita nel 2017.

“È – afferma il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Paolo Piacenza – un momento storico, la conclusione di un lavoro durato un anno. Il nuovo soggetto partirà da aprile prossimo con 167 lavoratori a tempo indeterminato, di cui 160 in banchina e 6-7 amministrativi”.

L’energia resta centrale per i porti della Calabria: “Cold ironing a Gioia Tauro nel 2027”

Piacenza sottolinea l’importanza per il territorio di questo passaggio che garantisce ulteriore lavoro (la precedente agenzia occupava temporaneamente poco più di 50 persone), ma anche per lo sviluppo dello scalo di Gioia Tauro: “La presenza dell’articolo 17 ci consentirà di raggiungere i risultati che ci siamo prefissi. Già oggi, se lo avessimo avuto, avremmo potuto movimentare 600mila container in più all’anno, evitando lunghe soste in piazzale”.

La nuova agenzia in principio sarà partecipata al 49 per cento da Adsp, al 42 per cento dal terminalista Mct e per il resto da altri operatori. Come previsto dalla legge, l’Authority resterà nella compagine per i primi tre anni, poi procederà a uscire.

“Il percorso burocratico per la costituzione – sottolinea il presidente – non è concluso: passerà in Comitato di gestione e poi a Corte dei Conti e Antitrust. Devo ringraziare gli uffici del Mit per questo risultato, è una delle procedure più complesse di cui mi sia occupato”.

Dentro le notizie

Potrebbe interessarti

La Redazione
|
Armatori
Gioia Tauro accende il cold ironing: prima mega portacontainer alimentata dalla rete di banchina
La Redazione
|
Porti
Laghezza (Confindustria): "L'investimento di Contship su Tarros apre nuove prospettive verso l'Africa"
Francesca Romana Ajale
|
Infrastrutture,Porti
Corridoio di Lobito, Webuild in pole per la ferrovia che porterà rame e cobalto all’Atlantico
La Redazione
|
Porti
Il ministro Musumeci alla Naples Shipping Week: "La riforma portuale definisce una strategia unitaria"
Il porto di Gioia Tauro
La Redazione
|
Porti
L'energia resta centrale per i porti della Calabria: "Cold ironing a Gioia Tauro nel 2027"
Una portacontainer della compagnia tedesca Hapag Lloyd
La Redazione
|
Armatori,Porti
Hapag-Lloyd scommette sull’export italiano: volumi in crescita e focus su Genova
Agenzia Reuters & redazione Blueconomy.com
|
Infrastrutture,Porti
Texas, via libera al porto offshore Gnl da 8,2 miliardi di dollari
La sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
La Redazione
|
Porti
Porti di Marche e Abruzzo: oltre 300 milioni di investimenti entro il 2028
La sede di Tarros alla Spezia
Daniele Izzo
|
Porti
Terminal, logistica e navi: Contship compra Tarros