Gioia Tauro, ok del Mit all’articolo 17: al via da aprile 2027

Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha dato l’autorizzazione per la costituzione del soggetto ex articolo 17 nel porto di Gioia Tauro, per la fornitura di manodopera che finora era stata garantita in deroga da un’agenzia temporanea, costituita nel 2017.

“È – afferma il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Paolo Piacenza – un momento storico, la conclusione di un lavoro durato un anno. Il nuovo soggetto partirà da aprile prossimo con 167 lavoratori a tempo indeterminato, di cui 160 in banchina e 6-7 amministrativi”.

Piacenza sottolinea l’importanza per il territorio di questo passaggio che garantisce ulteriore lavoro (la precedente agenzia occupava temporaneamente poco più di 50 persone), ma anche per lo sviluppo dello scalo di Gioia Tauro: “La presenza dell’articolo 17 ci consentirà di raggiungere i risultati che ci siamo prefissi. Già oggi, se lo avessimo avuto, avremmo potuto movimentare 600mila container in più all’anno, evitando lunghe soste in piazzale”.

La nuova agenzia in principio sarà partecipata al 49 per cento da Adsp, al 42 per cento dal terminalista Mct e per il resto da altri operatori. Come previsto dalla legge, l’Authority resterà nella compagine per i primi tre anni, poi procederà a uscire.

“Il percorso burocratico per la costituzione – sottolinea il presidente – non è concluso: passerà in Comitato di gestione e poi a Corte dei Conti e Antitrust. Devo ringraziare gli uffici del Mit per questo risultato, è una delle procedure più complesse di cui mi sia occupato”.