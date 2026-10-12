Gioia Tauro, affidato il dragaggio del canale portuale: se ne occuperà la spagnola Dravo SA

Un milione, 850 mila euro e spiccioli. A tanto ammonta l’importa dell’affidamento per i lavori di completamento del dragaggio del canale portuale di Gioia Tauro. Con un decreto, firmato dal presidente Paolo Piacenza, l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha aggiudicato l’appalto a Dravo S.A., società spagnola di ingegneria marittima molto attiva in Italia.

La procedura si è conclusa nei primi giorni di ottobre. L’assegnazione rientra in un più ampio potenziamento dei fondali dello scalo da 5 milioni di euro, finalizzato ad assicurare una profondità di 17 metri lungo il bacino di evoluzione sud e la banchina Eranova, in continuità con i 18 del canale ad alto fondale che serve il terminal container. L’intervento, infatti, è considerato strategico per mantenere la competitività del porto calabrese, unico scalo nazionale in grado di accogliere regolarmente le più grandi navi portacontainer ultra-oceaniche. «Investire sui fondali – spiegava a luglio, subito dopo il lancio del bando, il presidente Piacenza – significa investire sul futuro del porto, sulla sua capacità di attrarre nuovi traffici, generare sviluppo economico e rafforzare la centralità di Gioia Tauro nelle rotte strategiche del Mediterraneo».

Visto l’interesse transfrontaliero dell’appalto, il concorso è stato pubblicato anche sulla piattaforma di pubblicità legale dell’Anac e sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europa. Alla scadenza del 24 agosto, le offerte pervenute erano cinque. L’apertura delle buste ha determinato la formazione della graduatoria provvisoria, con Dravo S.A. davanti a tutti. L’offerta, di conseguenza, è stata sottoposta alla verifica del responsabile unico del progetto, l’ingegner Maria Carmela De Maria, che ha concluso positivamente l’istruttoria.

Il prossimo passaggio sarà la stipula del contratto, dopo la presentazione delle garanzie previste. La durata prevista dei lavori è di 60 giorni dalla consegna del cantiere. Le operazioni saranno effettuate con una draga aspirante autocaricante autorefluente (TSHD – Trailing Suction Hopper Dredger), tecnologia che permetterà di eseguire tutte le attività direttamente in mare, evitando il ricorso ad aree di deposito a terra. Il cantiere, inoltre, sarà delimitato da un apposito campo boe e organizzato in modo da ridurre al minimo le interferenze con l’operatività dello scalo. Scalo che, grazie a questo intervento, punta a consolidare il proprio ruolo come asset strategico della logistica italiana con l’ingresso e la movimentazione in sicurezza di navi di ultima generazione, con lunghezze superiori ai 400 metri e in grado di trasportare oltre 24 mila teu.