Gnl in picchiata a Marsiglia-Fos: in sei mesi -50%

La frenata del gas si è fatta sentire sul traffico totale dello scalo, sceso a 36,4 milioni di tonnellate (-3%)

Ultimo aggiornamento 20 ottobre 2026 - 23:08

Il porto di Marsiglia-Fos incassa un colpo durissimo sul fronte dell’energia: nei primi sei mesi del 2026 i volumi di Gnl sono crollati di quasi il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati dell’autorità portuale fissano il totale del gas naturale liquefatto movimentato a circa 2,2 milioni di tonnellate, segnando un rosso netto del 46%. A frenare i flussi non è stata la domanda, ma i tagli di pressione imposti sulla rete di trasporto di NaTran a seguito di esplosioni e guasti sui gasdotti registrati nel 2025, in particolare lungo la dorsale del Rodano.

I blocchi hanno strozzato la capacità di reiniezione nella rete nazionale, azzoppando lo send-out dei due terminal di Fos-sur-Mer (Fos Cavaou e Fos Tonkin). La Commission de régulation de l’énergie aveva già messo a verbale un taglio delle capacità fino a 200 GWh al giorno almeno fino a fine agosto. Nonostante NaTran avesse ipotizzato un rientro alla normalità per settembre, le strette operative hanno finito per zavorrare l’intero semestre.

La frenata del gas si è fatta sentire sul traffico totale dello scalo, sceso a 36,4 milioni di tonnellate (-3%), anche se il porto ha tenuto grazie alla spinta degli altri settori. I container hanno messo a segno un balzo del +13% toccando quota 823.127 teu (con le banchine occidentali di Fos a correre persino al +16%), mentre il greggio è salito del 10% sulla scia dei ritmi serrati delle raffinerie dell’area.

Il caso dimostra quanto le infrastrutture di terra condizionino a valle la reale resa dei terminal di rigassificazione. Pur restando uno snodo chiave per il gas liquefatto in Francia e nel sud Europa, Marsiglia-Fos ha dovuto fare i conti con la fragilità della rete di trasporto: se da un lato lo scalo macina record su container e petrolio, dall’altro il business del Gnl resta al palo in attesa che i tubi tornino a pieno regime.

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