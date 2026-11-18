Hong Kong punta a recuperare terreno nella competizione internazionale tra i grandi porti container attraverso una rete di alleanze con scali strategici in Asia e in Europa. Il governo guidato da John Lee ha annunciato una nuova serie di accordi con i porti di Shanghai, Qingdao e Yangpu, sull’isola cinese di Hainan, e con il Pireo, in Grecia. L’iniziativa amplia la rete di cooperazione avviata nel 2025 e punta ad aumentare i collegamenti marittimi, intercettare nuovi flussi commerciali e rafforzare il ruolo della città come piattaforma logistica tra la Cina continentale e i mercati internazionali.

L’annuncio è arrivato durante l’Asian Logistics, Maritime and Aviation Conference, appuntamento internazionale dedicato ai trasporti e alla logistica. Per Lee, la strategia deve consentire a Hong Kong di andare oltre la tradizionale funzione di porto di transhipment, sviluppando anche servizi marittimi a maggiore valore aggiunto: finanziamenti navali, assicurazioni, gestione delle flotte e consulenza legale.

La distinzione tra le intese è importante. Shanghai ha sottoscritto in ottobre un accordo di cooperazione denominato «Brother Port», che ha già prodotto l’avvio di un servizio espresso per il trasporto di container tra i due scali. Pireo, Qingdao e Yangpu costituiscono invece la seconda tornata di porti partner, dopo gli accordi siglati nel 2025 con il porto di Guangxi, Dalian e San Antonio, in Cile. La rete comprende così sette relazioni di cooperazione.

Per il Pireo, il rapporto con Hong Kong assume anche una dimensione ambientale. I due porti hanno concordato la creazione del primo corridoio marittimo verde tra la città asiatica e uno scalo europeo. La collaborazione punta a favorire la decarbonizzazione dei collegamenti tra Asia ed Europa e a sviluppare iniziative legate ai carburanti alternativi. Con Qingdao e Yangpu, invece, la cooperazione riguarderà soprattutto la logistica marittima, lo sviluppo dei porti intelligenti e la possibile apertura di nuovi corridoi commerciali.

La scelta di Yangpu ha anche una valenza geografica. Lo scalo di Hainan è il principale porto in acque profonde della regione sud-occidentale del Golfo di Beibu e rappresenta un punto di riferimento per le merci che utilizzano il nuovo canale di Pinglu, infrastruttura destinata a migliorare i collegamenti commerciali della Cina occidentale. Hong Kong punta a mettere a disposizione di questi traffici la propria rete di collegamenti con gli armatori internazionali.

La strategia arriva in una fase di ripresa dei volumi. Secondo il rapporto economico del governo di Hong Kong, nei primi nove mesi del 2026 il traffico container ha raggiunto 9,9 milioni di teu, in crescita del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel solo terzo trimestre l’incremento è stato del 13,8%, fino a circa 3,5 milioni di teu. Una parte della crescita è legata ai carichi dirottati temporaneamente da altri porti asiatici, interessati da congestioni e interruzioni operative, oltre che all’attivazione di nuovi servizi marittimi.

Il recupero è significativo dopo un primo semestre ancora negativo, chiuso con una flessione del 3%. La sfida per Hong Kong è trasformare questa ripresa in traffici strutturali, in un mercato regionale nel quale i grandi porti cinesi, a partire da Shanghai e Ningbo-Zhoushan, hanno consolidato posizioni di assoluto rilievo. Per questo il governo non punta soltanto ad aumentare i container movimentati, ma anche a sviluppare attività ad alto valore aggiunto e a rafforzare il ruolo della città nei servizi marittimi internazionali.