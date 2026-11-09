Impiantistica, Ceisis vuole crescere. “Allo studio fusioni e acquisizioni”

Genova – Una sede centrale seminascosta nella Valbisagno, 60 tecnici specializzati, sette sedi intorno al Mar Mediterraneo e pochi, davvero pochissimi fronzoli. Conosciuta perlopiù dagli addetti ai lavori, la Ceisis è una delle tante aziende di sostanza che costituiscono l’economia italiana. Da Nord a Sud, di imprese così è pieno. Un’insegna, un capannone, i segni di un’attività che dorme poco e non chiude quasi mai. Zero marketing, mille battaglie combattute, molte sfide all’inizio impossibili e poi realizzate.

Anche momenti in cui si è masticato amaro, certo. Quelli toccano a tutti. Ma ogni giorno una nuova partenza, poco importa se ieri hai vinto o perso. Conta l’oggi. Tutto da costruire, come sempre senza sconti. L’anno prossimo Ceisis farà 50 anni tondi. La sua storia è costituita da centinaia di progetti di ingegneria applicata. All’inizio si trattava soprattutto di attività legata impiantistica elettrica, poi a partire dai primi anni del Duemila, cresce sempre di più il focus nell’impiantistica integrata e nella realizzazione chiavi in mano, specie nei porti, di infrastrutture critiche.

E che infrastrutture. Per citarne alcune: opere elettriche, meccaniche e digitali avanzate dei Terminal container 2 e 3 di Tanger Med, la porta dell’Europa ai traffici con l’Asia via Capo di Buona Speranza. Tutti gli impianti tecnologici della Piattaforma Maersk di Vado Ligure. L’elettrificazione delle banchine nei porti di Genova, Savona, Trieste, Gioia Tauro, della Sardegna, per consentire alle navi di spegnere i generatori in porto e allacciarsi alla rete elettrica, tagliando le emissioni inquinanti.

Le infrastrutture elettriche, l’illuminazione di sicurezza, le reti informatiche, sistemi di monitoraggio e l’alimentazione di emergenza per il terminal e la piattaforma logistica di Damietta, hub portuali tra i più importanti del Nord Africa. Le ambizioni vanno da nuove commesse nel Mediterraneo fino al Sud America. Un intero nuovo Continente da presidiare, dove ora Ceisis è in pista per poter lavorare a un nuovissimo terminal container ad alta automazione, denso di contenuti tecnologici.

«Oggi Ceisis – dice Mario Gigliotti, presidente della società – è un asset industriale intangibile, difficilmente replicabile e di consolidato valore. Attualmente, per una necessaria crescita e posizionamento distintivo sul mercato nazionale e internazionale, stiamo consolidando una già avanzata fase di organizzazione e crescita strutturale. Sarà – dice l’imprenditore – un modello di ciclo completo, unico nel segmento delle Pmi. Su questa base Ceisis poggia un programma di creazione del valore che trasformerà l’impresa da eccellenza impiantistica a piattaforma tecnologica integrata per porti, energia, costruzione, digitalizzazione e automazione delle infrastrutture critiche».

Lo spiega bene Alessandro Gigliotti, che della Ceisis è l’amministratore delegato. L’azienda è a capitale interamente famigliare. Lui rappresenta la seconda generazione. Il primo cambio di passo, questa società lo ha fatto una ventina di anni fa entrando appunto nel settore portuale. Ora c’è il secondo. Tutto ben stabilito nelle linee di un piano industriale, di cui però Gigliotti fornisce i numeri con parsimonia. Le aziende di sostanza, si sa, sono allergiche alle anticipazioni.

Per quelle genovesi, poi, c’è un capitolo speciale. Una regola d’oro: prima, è meglio fare. Dopo, nel caso, annunciare. Gigliotti, questo, lo dice chiaramente. «Però – aggiunge – mi farebbe piacere raccontarle la realtà in cui abbiamo fatto atterrare oggi l’azienda. Che poi è la base per poter parlare dei nostri progetti futuri in maniera credibile. Dunque, negli ultimi due anni abbiamo ridefinito i processi aziendali e la digitalizzazione. Siamo un’azienda famigliare, ma ci siamo dati una struttura manageriale». È primo segnale di un’azienda che ambisce a crescere: mettere in discussione sé stessa, trovare le persone che possono accompagnarla nel cambio di passo. «Nel 2025 siamo arrivati a quasi 20 milioni di valore della produzione, il 30% in più rispetto allo scorso anno. Come proprietà abbiamo contribuito a un sostegno finanziario che ha permesso all’impresa di superare con successo le turbolenze di mercato causate dai rallentamenti burocratici nei Paesi esteri in cui operiamo».

Il futuro, Gigliotti lo suddivide in «in tre fasi, su un arco temporale di quattro anni. Nel breve periodo, consolidiamo il nostro posizionamento riferito all’impiantistica tecnologica, e affiniamo la nostra organizzazione anche prendendo in prestito modelli da aziende più grandi di noi. Il rinnovamento del management si accompagna a un allargamento del consiglio di amministrazione, costituito da professionisti nei confronti dei quali riponiamo estrema fiducia. Un Cda multidisciplinare, in cui ognuno porta delle competenze specifiche: relazioni istituzionali, governance finanziaria, controllo gestione, management e così via».

Il medio periodo. «Qui – risponde l’imprenditore – il tema che si pone non è solo la crescita in senso generale, ma anche la crescita della tipologia di offerta che possiamo garantire. Se la nostra attività è lavorare all’interno dei porti, allora dobbiamo fare i conti con realtà che sono, anche dal punto di vista energetico, sempre più complesse. Per aziende come la nostra, la sfida diventa vestire l’intera filiera tecnologica a 360 gradi. Curando quindi non solo l’aspetto energetico, ma anche l’automazione, il controllo e la gestione del dato informatico, la cybersecurity, un tema che abbiamo messo nel mirino».

«Per fare questo – prosegue Gigliotti – abbiamo individuato un percorso. Vede, il mercato non aspetta. E le aziende come la nostra non hanno il tempo per strutturarsi in forma autonoma. Per poter stare al passo con le richieste del mercato, è quindi necessario affidarsi a risorse esterne. La nostra strategia prevede quindi un percorso di acquisizione di aziende che rispetto a noi sono più piccole, ma solo nei numeri. Quello che interessa è il loro bagaglio di conoscenze. In questo modo, agendo in gruppo, saremo in grado di garantire realmente un’attività multidisciplinare, un insieme di competenze specifiche. Ai tempi e ai modi richiesti dal mercato».

La Ceisis si prepara a una stagione di fusioni e acquisizioni. «Una decisione – dice Gigliotti – figlia di uno studio approfondito. Abbiamo una serie di aziende-obiettivo, che per noi sono vincenti. Si tratta – prosegue – di aziende che operano nell’automazione industriale-navale, nella cybersecurity, nell’ingegneria multidisciplinare e software-AI. L’idea non è fare qualcosa di diverso rispetto al nostro mestiere. Ma al contrario, riuscire a mettere insieme un’offerta verticale: che integri cioè l’intera filiera di cui facciamo parte».

«Le aziende che stiamo guardando sono in Italia, anche se questa è più una coincidenza rispetto a quello che stiamo cercando – ragiona Gigliotti -. Il fatto è che nel nostro Paese esistono moltissime piccole e medie imprese, start up, realtà di assoluto pregio che spesso all’estero ci invidiano. Le eventuali operazioni di M&A saranno condotte con capitali propri dell’azienda. Senza interventi esterni, in linea con quanto abbiamo fatto sino ad ora. Questo – precisa – non significa che in futuro le cose potranno essere diverse. Un’apertura a capitali esterni non è esclusa a priori, anche se a questi capitali oggi non sarei in grado di dare un nome e un cognome. Ma se questo venisse in aiuto alla crescita imprenditoriale dell’azienda, ben volentieri».

Sul lungo termine, l’imprenditore si tiene prudente. «Ma non mi fraintenda, semplicemente non voglio passare per visionario. Le ambizioni ovviamente ci sono, ma per noi è davvero molto importante riuscire a portare a termine i nostri piani di medio-termine, che come vede sono piuttosto densi. Una cosa che posso dire con sicurezza, è la nostra ambizione a riuscire a lavorare in mercati non ancora aggrediti».

Bene, ma alle aziende si chiede di lasciare qualcosa al territorio in cui sono cresciute. In termini di occupazione, soprattutto. «Certo – risponde Gigliotti – per noi le porte sono sempre aperte all’inserimento dei giovani. E sei lei giustamente mi chiede un numero, io le rispondo che in realtà non c’è un numero esatto, perché – ovviamente in rapporto alle nostre proporzioni – c’è sempre la necessità di formare e inserire personale, in tutti i reparti dell’azienda. Penso quindi all’ufficio tecnico, ma anche al service, al commerciale, agli acquisti. Detto questo, ci rendiamo conto che, fortunatamente, sul nostro territorio, nel settore dell’ingegneria applicata ci sono multinazionali di assoluto prestigio. Lo sappiamo bene e capiamo l’ascendente che possono esercitare. Però mi permetto di dire che una media azienda come la nostra consente grandi opportunità, e davvero molte occasioni di formazione, specialmente per chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro. Sicuramente – conclude Gigliotti – anche chi vuole ambire a una carriera in grandi realtà, se prima passa da noi è certo che avrà dalla sua parte una o due marce in più».