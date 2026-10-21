Incontro tra sindacati e Lsct: “Presto un cronoprogramma per le gru”

Dopo le prese di posizione in ordine sparso della settimana scorsa, i sindacati hanno fatto fronte comune. All’incontro con i vertici di La Spezia Container Terminal, hanno chiesto risposte sullo stato di salute delle gru del porto ottenendo dall’azienda un elenco degli interventi già effettuati e un cronoprogramma di quelli previsti per i prossimi mesi.

«Sul piano strutturale, dopo le verifiche commissionata tre anni fa a società tedesche e olandesi, Lsct ha affidato di recente ulteriori ispezioni all’Istituto Italiano della Saldatura – dice Stefano Bettalli della Filt-Cgil dopo il faccia a faccia del 21 ottobre –. Gli audit hanno evidenziato criticità sulle quali l’azienda sta intervenendo progressivamente. La maggior parte delle gru sarà smontata, trasferita a Piombino per essere ricondizionata e successivamente rimontata nello scalo spezzino». La società, aggiunge Marco Furletti di Uiltrasporti, «presenterà a breve un cronoprogramma di interventi futuri», anche per garantire la «gestione in sicurezza dei mezzi in attesa del ricondizionamento».

Sindacati e terminal hanno poi affrontato la questione del personale e, in particolar modo, della carenza di manutentori. «Prendiamo atto delle sei assunzioni già effettuate e delle ulteriori 26 previste per il 2027», dichiara ancora Bettalli. Così come «il coinvolgimento della Scuola Nazionale Trasporti e dell’Istituto Tecnico Industriale per affrontare la difficoltà a reperire personale specializzato», osserva Furletti prima di ribadire la richiesta della Uil di un’ulteriore «promozione del mestiere all’interno dei percorsi formativi sul territorio».

Tutti le sigle sono state nette sui prossimi passi. «Resta una forte perplessità sui tempi del rinnovo delle gru: continueremo a vigilare», chiosa Bettalli. «E se questi episodi si ripeteranno, fermeremo le attività», tuona Furletti. Sulla stessa lunghezza d’onda anche la Fit-Cisl, presente al tavolo con Francesco Tartarini: «La trasparenza degli atti e la certezza del cronoprogramma rimangono i requisiti fondamentali per garantire la massima tutela della salute sulle banchine e nei piazzali: prima di esprimere un giudizio definitivo, aspettiamo la ricezione formale del verbale della riunione e la precisa definizione dei tempi certi indicati dall’azienda per lo sviluppo degli interventi. Solo una volta analizzati i documenti ufficiali potremo avviare le nostre riflessioni interne e condividere le valutazioni con i lavoratori. Il futuro e la competitività del porto passano inevitabilmente dalla serenità e dalla sicurezza di chi vi opera giorno dopo giorno».

Positiva per le parti, infine, la scelta di mantenere aperto un canale di dialogo per tramite dell’Autorità portuale.