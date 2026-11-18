“Gli investimenti necessari nei terminal container moderni sono così consistenti che possono effettuarli soltanto soggetti come le grandi compagnie marittime o i governi”, ha affermato oggi, intervenendo al Best di Genova, Paolo Maccarini, direttore Regione Mediterraneo di Til, società terminalistica del gruppo Msc.

Maccarini ha introdotto il panel su “Port infrastructure: facilitators of global trade or bottlenecks?” evidenziando le sfide che si trovano ad affrontare i porti per essere appunto “facilitatori” e non “colli di bottiglia” del commercio internazionale.

I punti elencati sono stati: il rapporto con la città, con un focus su quanto sta avvenendo a Genova: “Guardiamo con ottimismo alle opere che migliorano l’accessibilità nautica”; il rapporto con la catena logistica: “Un Paese, o la stessa Unione europea, se perdono il controllo della catena fanno perdere benessere ai loro cittadini. È una lezione che ci ha insegnato il Covid, ma non tutti l’hanno recepita. Negli anni 1980 le navi sbarcavano poche centinaia di container, oggi ne sbarcano anche 15mila, gli studi ci dicono che nel 2030 la catena logistica può diventare il collo di bottiglia del trasporto mondiale di merci. Servono correttivi per arrivare preparati”; di qui il terzo punto, gli investimenti pubblici: “Negli anni 1990 sono cominciate le privatizzazioni dei terminal portuali. ma nel 2007 la crisi finanziaria ha sconvolto il mondo, mentre sul mare cominciava il gigantismo navale. Quell’anno le navi hanno cominciato a evitare l’Italia perché le gru dei porti non erano più sufficienti”.

Si è trattato di una svolta epocale: “Il terminalismo è diventato un business capital intensive e si è capito che gli investitori di Borsa e i fondi di investimenti, che cercano profitti a breve e medio termine, non potevano stare in questo mercato, che è a lungo termine, con concessioni che vanno da 25 a 50 anni di durata”. Di qui, secondo Maccarini, l’ingresso dei grandi liner (Maersk, Msc, Cma Cgm, Cosco fra gli altri) e di soggetti con alle spalle governi, come Psa di Singapore.

L’elenco degli elementi che fanno di un porto un facilitatore dei commerci è proseguito con la produttività che, in assenza di spazi, si gioca ormai sui tempi di uscita della merce dai piazzali e sulla presenza di spazi esterni al porto alternativi. Sempre in questa ottica, è importante secondo il manager di Til il dialogo con soggetti come le dogane, per rendere efficiente il passaggio delle merci.

Maccarini ha poi toccato la questione della sicurezza: “I terminal possono modernizzare i sistemi di controllo, ma poi serve la collaborazione delle istituzioni, da soli possiamo fare poco”. Un esempio è quello delle infiltrazioni delle ecomafie: “Lo screening su chi entra in porto deve essere fatto in maniera più puntuale”. Infine, l’automazione: “I sindacati sono ideologicamente contrari. Io la vedo come una opportunità, perché porta più lavoro, cancella alcune figure ma ne crea altre più qualificate. Senza contare che oggi è difficile trovare manodopera per coprire turni scomodi, notturni o domenicali.

Dagli spunti di Maccarini si è poi sviluppato il dibattito, moderato dal giornalista Tonino Pane e a cui hanno partecipato Alessandro Odasso (Rina), Roberto Ferrari (Psa Italy), Agostino Gallozzi (Salerno Container Terminal e Assologistica), Pasquale Legora de Feo (Conateco e presidente Uniport) e Tomaso Cognolato (Terminal Napoli e presidente Assiterminal).

Il focus era puntato sul dilemma se i porti e i terminal sono un volano o un ostacolo per i commerci. Si è discusso di capacità, efficienza, compresa la digitalizzazione, e di investimenti. Gli intervenuti hanno sottolineato l’importanza della collaborazione fra pubblico e privato, sia in termini di investimenti, sia di programmazione (le Autorità di sistema portuale), sia di procedure di controllo (a partire dalle Dogane).