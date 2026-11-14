Benevolo: “Dalle terre rare all’energia, Ravenna punta all’Europa”

Interrare la stazione ferroviaria e realizzare un unico viale capace di unire il centro di Ravenna al porto. È il sogno urbanistico di Francesco Benevolo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. Che, però, ammette di «non avere la bacchetta magica». Per il momento, l’attenzione è rivolta a obiettivi più concreti: sviluppo del traffico container, crociere, autostrade del mare e digitalizzazione, senza trascurare lavoro, formazione e sicurezza. Sullo sfondo resta una sfida ancora più ambiziosa: candidare lo scalo a diventare uno dei nodi strategici italiani ed europei per l’approvvigionamento, lo stoccaggio, la trasformazione e il riciclo delle terre rare.

Presidente, partiamo da qui: a che punto è il progetto dell’hub europeo?

«Cassa Depositi e Prestiti ha presentato un dossier con l’obiettivo di costituire un polo nell’Europa meridionale. C’è Ravenna, insieme a Trieste, Venezia e all’interporto di Verona. L’Unione non si è ancora pronunciata, siamo in attesa. Nel frattempo, il nostro sistema è già attivo nel traffico delle materie prime: nel 2025 abbiamo movimentato 10 tonnellate di tungsteno, lavorando anche acciai e feldspati».

Tradotto: le competenze necessarie sono già presenti sul territorio.

«Sì. Ora vogliamo condividerle con i partner italiani per costruire una strategia valida per l’Europa».

La partita si inserisce in un percorso di diversificazione delle attività portuali. Qual è oggi la fotografia dei traffici di Ravenna?

«Il 2025 è stato l’anno dei record, con oltre 28 milioni di tonnellate di merci movimentate. Anche il 2026 è andato bene, almeno fino ad agosto, quando abbiamo iniziato a rallentare. Posso fare un esempio?».

Prego.

«I dati legati all’Ucraina rende bene l’idea: a gennaio sono arrivate 18 navi, ad agosto e settembre 4, a ottobre una. In un porto come quello di Ravenna, che non accoglie migliaia di unità, un solo mancato arrivo può pesare sui risultati».

Quanto ha inciso, in particolare, la crisi sul Mar Nero?

«I numeri parlano chiaro. Negli ultimi anni il traffico marittimo tra Italia e Ucraina è diminuito del 42% a livello nazionale e del 35% a Ravenna. La chiusura delle cave del Donbass ha inoltre provocato un calo del 75% nel settore delle argille. Di conseguenza, il Mar Nero, che in passato rappresentava il 18% dei nostri movimenti, oggi pesa per il 9%. La quota di Kiev è passata dal 12% al 7%».

E Hormuz?

«In questo caso, l’impatto diretto è quasi nullo. Anche se non possiamo escludere ripercussioni indirette e più lunghe sulla catena logistica».

In un quadro del genere, come cambia la geografia degli approvvigionamenti?

«La filiera si sta riarticolando e i terminalisti sono impegnati ad adeguarsi. Per fare alcuni esempi: le argille, che citavo in precedenza, arrivano oggi anche dall’India e dal Brasile; da Nord e Sud America, invece, provengono i cereali e le farine. Il comparto automotive cresce. Mentre viaggiano a buon ritmo le autostrade del mare, sulle quali puntiamo molto. Anche la piattaforma container avanza gradualmente: l’obiettivo è consolidarne la crescita».

Quali risultati vi aspettate dai progetti per i contenitori?

«Grazie ai lavori nell’area dei Trattaroli contiamo di arrivare a ricevere 500 mila teu all’anno, rispetto agli attuali 200 mila. Ma vogliamo investire anche sulle crociere».

In che modo?

«Realizzeremo un terminal importante, che contiamo di inaugurare in primavera».

Per sostenere la crescita, però, servono anche infrastrutture adeguate. Ravenna ha superato da poco gli 11 metri di pescaggio in alcune aree del porto: a che punto sono i dragaggi?

«L’obiettivo è arrivare a 12,50 metri in tutto lo scalo. Anche pochi centimetri possono fare la differenza: 20 in più, su una nave lunga 200 metri, consentono di imbarcare fino a 1.500 tonnellate di merci aggiuntive. Oggi siamo arrivati a 11 metri di profondità, e non ovunque: c’è ancora molto da fare».

Che cosa manca?

«Trecento milioni di euro. Il Ministero non ha finanziato la seconda fase dell’hub: è questo il vero ostacolo. Il completamento delle banchine e degli scavi non è derogabile. Senza un porto attrezzato non si va da nessuna parte: è come vivere in una casa senza tetto».

Ravenna è anche un polo energetico. Come intendete rafforzare questa vocazione?

«Con la diga frangiflutti che sta sorgendo davanti alla costa ravennate, anzitutto: un’infrastruttura alta 20 metri e lunga 900, che consentirà di ampliare la resa del rigassificatore».

Ci sono poi le energie rinnovabili.

«Eni sta investendo un miliardo e mezzo di euro. Abbiamo realizzato un parco fotovoltaico e disponiamo di un deposito di GNL. Il progetto che potrebbe aggiungere una nuova dimensione al sistema è quello dell’eolico off-shore».

Il traguardo è diventare la piattaforma di riferimento nell’Adriatico?

«Servono indirizzi chiari da parte del Governo. Al momento, le indicazioni sembrano orientarsi maggiormente su Taranto e Augusta. Il nostro resta un progetto importante, che mi auguro possa andare in porto: ci permetterebbe di guardare con maggiore fiducia ad altri investimenti, come la realizzazione di una piattaforma agroindustriale per la logistica del freddo che richiede grandi quantità di energia».

Come immagina il futuro porto di Ravenna?

«Lo vedo eccellere in diversi settori: crociere, container, autostrade del mare. Vorrei che continuasse a essere la porta d’ingresso delle materie prime destinate alla Pianura Padana, ma anche uno scalo sempre più digitalizzato. E penso a un punto di riferimento anche sul piano sociale, con attenzione al lavoro, alla formazione e alla sicurezza. Tutti aspetti sui quali già lavoriamo, giorno dopo giorno».