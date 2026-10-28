Spezia e Carrara, nel 2027 l’Autorità portuale investirà 60 milioni nel 2027: “Risorse ridotte”

Sessanta milioni e 400 mila euro di investimenti per ridisegnare i porti della Spezia e di Marina di Carrara. Un passo indietro rispetto agli anni precedenti, che, come spiegato dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Bruno Pisano, ha portato a una «scelta di trasparenza» e all’adozione di un «approccio diverso». A partire dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2027-2029, definito come «concreto e coerente con le risorse attualmente disponibili».

Di piani, opere e bilanci sono stati al centro della riunione del Comitato di gestione, che aveva all’ordine del giorno anche la proposta di nomina di Federica Montaresi a segretario generale. In apertura dei lavori, Pisano ha fotografato l’attuale momento storico come «impegnativo», con «situazioni e scadenze» che l’Adsp sta affrontando. Dalla rete ferroviaria interna allo scalo all’autotrasporto, dalla sicurezza ai dragaggi, dal nuovo molo crociere della Spezia al waterfront di Marina di Carrara.

Il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2029

«Dopo aver avviato investimenti importanti, siamo giunti al punto in cui le risorse da investire risultano ridotte rispetto al passato», ha ribadito il presidente introducendo i dettagli del Piano Triennale dei Lavori Pubblici. Per il 2027, il documento prevede «una serie di interventi strategici per portare avanti il percorso di sviluppo nei due porti del sistema e mantenere in efficienza le opere e gli impianti di competenza», rivelano dall’Authority. Nel dettaglio, sono stati inseriti nella prossima annualità: i lavori di prolungamento della banchina Taliercio del porto di Marina di Carrara; la ricostruzione del ponte di scavalcamento della darsena Pagliari; alcune opere preliminari di riqualificazione dell’interfaccia tra porto e città; la ristrutturazione dei locali al piano primo dell’edificio “ex Dogana”; le opere a mare per completare il trasferimento, sempre al molo Pagliari, delle marine di Fossamastra e gli interventi infrastrutturali necessari ad attivare la seconda piastra intermodale nelle aree retroportuali di Santo Stefano Magra. Inoltre, saranno finanziati con capitali privati la ristrutturazione degli edifici presenti sulla banchina Thaon De Revel e l’allestimento di aree buffer nel retroporto, a servizio dell’autotrasporto.

Il bilancio di previsione 2027

Il PTLP 2027-2029 e il bilancio di previsione 2027 sono stati approvati all’unanimità. Sul fronte finanziario, l’ente prevede per i prossimi dodici mesi un contenimento dei costi. Da un lato è stata fotografata la riduzione delle spese correnti: dai 22,83 milioni di euro del 2025 ai 21,58 milioni del 2027. Dall’altro, è stato inserito il potenziamento delle entrate, grazie anche all’aumento dei traffici nei primi nove mesi del 2026. Attesi in crescita anche i proventi patrimoniali e quelli legati al traffico passeggeri, con oltre 864 mila viaggiatori stimati nel solo porto della Spezia. Capitolo investimenti: l’Autorità portuale ha inserito nell’atto un programma da 60,4 milioni di euro, di cui oltre 5 milioni a carico dei privati.

Le tasse portuali

Non è tutto. Nel bilancio di previsione 2027, infatti, l’Autorità portuale ha confermato la sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di competenza. A partire dall’1 gennaio, gli importi verranno rimodulati: 15 centesimi a tonnellata per le categorie 1,2,3 e 4; 40 centesimi per la 5; 30 centesimi per la 6, per un «ulteriore incremento delle entrate pari a 2,2 milioni di euro». Il miglioramento previsto per i prossimi dodici mesi, si legge, sarà di «1,3 milioni, che diventano 3,3 al netto degli oneri finanziari».

Il bilancio 2027, comunque, prevede il «pareggio finanziario complessivo», con un avanzo corrente di 14,38 milioni di euro, destinato a sostenere anche gli investimenti. L’utile economico, invece, è stimato in 10,6 milioni. «Nel complesso – concludono dall’Autorità portuale -, il documento conferma la capacità di autofinanziamento dell’ente, con l’obiettivo di garantire la sostenibilità finanziaria e la realizzazione degli interventi infrastrutturali programmati».