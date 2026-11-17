Spesso gli incidenti navali vengono ricordati per eventi negativi: l’incapacità dei comandanti, l’entità delle sciagure, le perdite di vite umane.

Nel caso della Margaret, naufragata al largo del porto di La Spezia nel dicembre 2005, invece, è il lavoro di squadra della Guardia Costiera insieme all’autorità portuale spezzina e alle istituzioni pubbliche. Una storia di successo, insomma, con qualche ombra.

La racconta il giornalista Giampiero Cazzato, autore del libro “La notte della Margaret”, dedicato proprio agli eventi della notte del 3 dicembre di ventun’anni fa e presentato martedì 17 novembre all’interno del Best dal giornalista Franco Nativo . Poteva essere il racconto di una tragedia e invece i tredici membri dell’equipaggio vennero tutti salvati e si riuscì anche ad evitare che i barili di gasolio contenuti nella stiva si versassero nel Golfo dei Poeti, rovinando l’ecosistema marino e distruggendo la costa e gli allevamenti di mitili.

A raccontare sono presenti i testimoni di allora: l’ammiraglio Giovanni Pettorino, all’epoca a capo della Guardia Costiera spezzina, in seguito comandante a livello nazionale, e Luigi Merlo, assessore regionale alle infrastrutture nella prima giunta di Claudio Burlando. In rappresentanza delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, era il vicecomandante Vincenzo Leone.

La notte decisiva

In quella notte, con le condizioni meteo caratterizzate da fortissimi venti e da onde alte fino a sei metri, la Margaret, una nave battente bandiera panamense di proprietà georgiana, tentò di approdare nella rada spezzina, ma perse gli ormeggi e urtò la diga foranea. Nel racconto dell’ammiraglio Pettorino, all’epoca coinvolto nelle operazioni di soccorso, si parla di un rimorchiatore che riesce a superare la barriera che protegge i moli del porto e ad agganciare la nave, evitando che lo schianto portasse alla morte dei marittimi e allo sversamento del carico petrolifero, avvenuto soltanto in modo contenuto.

All’alba gli elicotteri sono stati poi in grado di portare in salvo tutti i membri dell’equipaggio, tra cui l’unica donna, la cuoca di bordo, per metterli in salvo. Nel racconto di Cazzato poi trova spazio anche il periodo successivo, dove ai soccorsi segue il recupero degli oggetti personali dei naufraghi che li avevano persi in quella notte. Anche un orologio rotto o una foto, spiega il giornalista, avevano un grande significato per loro.

Ci sono però le ombre, che ricadono su un comandante che aveva rimandato lavori urgenti all’imbarcazione e che aveva ignorato le condizioni meteo decidendo comunque di proseguire la navigazione. “Un uomo sconfitto” nel ricordo di Cazzato. Una vicenda che ribalta gli stereotipi narrativi su questi eventi: anche l’eroismo collettivo di chi rimane lontano dai riflettori e fa la sua parte, come i numerosi soccorritori e sommozzatori, merita un ricordo.