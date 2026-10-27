La Spezia, Contship compra Tarros. Domani la firma del pre-accordo: tutti i dettagli dell’operazione

Il gran premio delle banchine è all’ultima curva. Nella corsa per il futuro di Tarros, a imprimere l’accelerazione decisiva è stata Contship. Domani, salvo imprevisti dell’ultima ora, le parti si incontreranno per sottoscrivere il preliminare di vendita. Sul tavolo c’è un’operazione da decine di milioni di euro, destinata a ridisegnare gli assetti di uno dei principali scali container italiani e a mettere nelle mani di un operatore già presente alla Spezia un secondo pezzo importante del sistema portuale. La firma, tuttavia, non coinciderà con il passaggio definitivo di proprietà: per arrivare al closing serviranno i via libera delle autorità competenti.

Il pre-accordo chiude, almeno sul fronte della trattativa, una corsa che negli ultimi mesi ha cambiato più volte direzione. Ormai un anno fa il gruppo guidato da Alberto Musso aprì all’ingresso di nuovi soci, spinto da un contesto di mercato difficile e imprevedibile ma anche dalla necessità di far fronte a ingenti investimenti per rimanere competitivi. I primi interessamenti arrivarono dai francesi di Cma Cgm e dagli emiratini di Dp World. Poi, in primavera, è entrata in scena Contship. E tutto è filato liscio almeno fino alla fine dell’estate, quando il dossier è sembrato prendere la direzione di Gulftainer. Settembre è stato il mese più caldo: due incontri ravvicinati hanno ridisegnato l’esito della corsa. Il primo si è concluso senza un’intesa. Il secondo ha permesso a Tarros e Contship di superare le divergenze e riavvicinare le posizioni.

Il perimetro della cessione è il punto decisivo. L’operazione, secondo indiscrezioni raccolte da Blueconomy.com, potrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro e riguarderebbe sia il ramo terrestre, all’interno del quale figurano Terminal del Golfo e attività di logistica e trasporto su strada, come Carbox, sia quello armatoriale, cuore della storica compagnia di navigazione con quartier generale in Liguria.

La storia aiuta a comprendere il peso dell’operazione. Tarros, che oggi collega 16 Paesi, 31 porti e oltre 500 milioni di abitanti, ha spostato il proprio baricentro alla Spezia nel 1971 e nel 1989 ha avviato il Tdg, costruendo attorno allo scalo una rete integrata fra nave, banchina, magazzino e trasporto terrestre: un modello che ha accompagnato lo sviluppo dei collegamenti con il Nord Africa e il Mediterraneo orientale. La famiglia Musso ha mantenuto il controllo del gruppo, ma negli ultimi anni il fabbisogno di investimenti e la necessità di rafforzare la capacità operativa hanno reso sempre più concreta l’ipotesi di un partner. Un primo tentativo di coinvolgimento del gruppo turco Arkas non arrivò al traguardo. Il resto è storia dell’ultimo anno.

Con Contship, il possibile acquirente sarebbe anche il vicino di banchina. Il gruppo controlla infatti la maggioranza di La Spezia Container Terminal, il principale terminal container dello scalo spezzino dove Msc è socio di minoranza. Con l’acquisizione del Tdg, della piattaforma logistica e dei clienti di Tarros, rafforzerebbe ulteriormente la propria presenza affiancando alla gestione del terminal principale un secondo polo operativo. Per la società diretta da Matthieu Gasselin è una mossa che può dare maggiore massa critica, consolidare la posizione nei traffici e strutturare un sistema logistico che guarda ancor di più a tutte le sponde del Mar Mediterraneo.

A rendere strategica la partita c’è anche il piano di sviluppo del Tdg. L’ampliamento, autorizzato nel 2025 con l’atto di sottomissione firmato dall’Autorità portuale e già appaltato al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Carlo Agnese, Set e Ferraloro, comporta investimenti stimati intorno ai 100 milioni di euro. Un progetto rilevante per la capacità dello scalo, che però richiede capitali, tempi e una prospettiva industriale di lungo periodo. L’ingresso di Contship può offrire a Tarros un soggetto con esperienza e risorse per sostenerne lo sviluppo.

Resta infine il passaggio regolatorio. La concentrazione di due terminal container sotto lo stesso gruppo impone di valutare gli effetti sul mercato, anche alla luce dell’area geografica da cui provengono e verso cui si muovono i traffici. È un aspetto che dovrà essere esaminato dalle autorità prima del closing. Per La Spezia, dunque, segna la fine della corsa ma non quella del campionato: per il passaggio definitivo di proprietà bisognerà ancora attendere.