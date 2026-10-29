Laghezza (Confindustria): “L’investimento di Contship su Tarros apre nuove prospettive verso l’Africa”

«Un segnale di grande importanza per il territorio spezzino» Nonché la «conferma su qualità e competitività del sistema portuale spezzino». Così Alessandro Laghezza, presidente di Confindustria La Spezia, ha commentato l’accordo attraverso il quale Contship – attraverso la controllata Sogemar, acquisirà Tarros.

«Il fatto che un grande operatore internazionale come Contship continui a investire sulla Spezia, affiancando al già previsto progetto di ampliamento di La Spezia Container Terminal questa importante operazione, costituisce una conferma del valore strategico del porto, della sua posizione privilegiata lungo le principali direttrici dei traffici marittimi internazionali e della capacità del sistema logistico spezzino di offrire servizi di assoluta eccellenza – ha aggiunto Laghezza -. È proprio questa capacità di operare in una logica di sistema, integrando competenze, infrastrutture e collegamenti, ad aver rappresentato negli anni uno dei principali fattori di successo del sistema spezzino».

Secondo il Presidente di Confindustria La Spezia, l’operazione assume un significato particolare anche per le prospettive internazionali che aprirà. «L’integrazione con rappresenta un’importante diversificazione delle attività del gruppo e offre l’opportunità di valorizzare e rafforzare ulteriormente il patrimonio di relazioni e collegamenti costruito dalla società guidata da Alberto Musso nel Mediterraneo, con particolare riferimento alla sponda nordafricana». Contship, infatti, è già presente con propri terminal a Tangeri, in Marocco, e Damietta, in Egitto. L’integrazione di queste realtà con la rete marittima e logistica di Tarros, aggiunge Laghezza, «può contribuire a rafforzare significativamente il ruolo della Spezia lungo le direttrici di traffico tra Europa e Africa, destinate ad assumere un’importanza crescente nei prossimi anni».

Il numero uno degli Industriali spezzini sottolinea infine il valore della continuità imprenditoriale e il contributo determinante della famiglia Musso: «Attraverso generazioni di impegno imprenditoriale ha saputo sviluppare e consolidare una realtà di straordinario valore, profondamente legata alla città e al suo porto, portando il nome della Spezia lungo le principali rotte del Mediterraneo. L’auspicio è che questo importante patrimonio di storia, competenze, professionalità e relazioni possa essere pienamente valorizzato e ulteriormente sviluppato grazie alle capacità e alla dimensione internazionale del Gruppo Contship».