L’amministrazione Trump investe 500 milioni di dollari per il rinnovo dei porti Usa

L’amministrazione Trump ha annunciato un investimento da 498 milioni di dollari in fondi federali per modernizzare i porti statunitensi: sono trentacinque i progetti inclusi in diciannove stati e includono rinnovamenti infrastrutturali di ogni tipo, dal rimpiazzo delle gru sui moli ai nuovi terminal per i rifornimenti di carburante fino ai sistemi avanzati di monitoraggio marittimo.

Il finanziamento, assegnato tramite il Port Infrastructure Development Program della Maritime Administration (Marad), mira soprattutto a velocizzare la movimentazione delle merci e di conseguenza rafforzare le catene di approvvigionamento negli scali costieri, fluviali e lacustri sotto la supervisione del segretario ai trasporti Sean Duffy.

Nonostante le apparenze, il denaro stanziato è meno di quello degli anni precedenti, incluso il 2025, dove vennero assegnati 774 milioni di dollari. E soprattutto, gli attuali fondi e il loro sistema di assegnazione risalgono alla Legge bipartisan sulle infrastrutture approvata nel 2021 dall’amministrazione di Joe Biden, che ha stabilito un minimo di 450 milioni annui fino al 2026.

Ad ogni modo, l’attuale presidente vuole continuare su questa falsariga, mantenendo i circa 500 milioni di finanziamento per infrastrutture portuali anche nel 2027, nell’ottica di rafforzamento della base industriale cantieristica, dell’ampliamento della Marina mercantile e ovviamente della modernizzazione degli scali. Tutti obiettivi racchiusi nella dicitura del “dominio marittimo” a cui però teneva anche il suo predecessore, sia pur con meno foga retorica.

I progetti scelti

Tra i maggiori beneficiari figura la città di Whittier, in Alaska, che riceverà 50,6 milioni di dollari per sostituire un molo, installare un pontile galleggiante e acquisire tre gru a piedistallo, oltre a un rimorchiatore e una chiatta.

Port Everglades, in Florida, invece, avrà 30,75 milioni di dollari per potenziare il proprio terminal per rinfuse liquide e ampliare un bacino d’attracco per accogliere navi di maggiori dimensioni e migliorare la resilienza alle condizioni meteorologiche estreme. Tutti interventi che mirano a garantire la continuità delle operazioni critiche legate al carburante durante le tempeste.

In North Carolina l’autorità portuale statale prende 11,25 milioni di dollari per ammodernare il Porto di Morehead City, con nuove infrastrutture per la movimentazione di carichi eccezionali, binari per gru ed estensione dei collegamenti ferroviari in banchina. Il progetto comprende anche sistemi di sicurezza e tecnologie per il tracciamento delle merci.

La Red Wing Port Authority, in Minnesota, che si basa su un porto fluviale, ottiene 10,2 milioni di dollari per ricostruire le infrastrutture di carico delle chiatte lungo il Mississippi, inclusi nuovi nastri trasportatori, un argano elettrico e vari sistemi di raccolta delle polveri. Un piano che prevede anche l’elevazione delle attrezzature più critiche al di sopra della piana alluvionale del fiume.

In Texas, Port Freeport riceverà 9,4 milioni di dollari per sostituire un obsoleto impianto di carico del riso sfuso e ampliare gli spazi dedicati alla movimentazione delle merci, mentre lo scalo di Corpus Christi riceverà 7,2 milioni di dollari per sviluppare un gemello digitale delle proprie infrastrutture. Il progetto di Corpus Christi integrerà tecnologie LiDAR, sonar, telecamere e altri sensori per garantire un monitoraggio continuo delle strutture portuali.

Ci sono anche interventi di dimensioni più contenute, come i circa 699 mila dollari destinati a Rockport Harbor, in Maine, che servono per la costruzione di un nuovo molo dedicato alla pesca commerciale, progettato per migliorare il trasferimento dei prodotti ittici dalle imbarcazioni ai camion.