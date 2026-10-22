Latrofa: “Banchine di Civitavecchia elettrificate entro la fine del 2027”

Il presidente dell'Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale al Blue Planet Economic Forum: "Oltre 360 milioni di investimenti nei nostri porti"

Latrofa al Blue Planet Economic Forum
Latrofa al Blue Planet Economic Forum

Ultimo aggiornamento 22 ottobre 2026 - 20:55

Circa 360 milioni di euro di investimenti nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta in opere già completate e nuovi interventi da programmare. È il quadro illustrato dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, alla Fiera di Roma al panel “Infrastrutture blu”, nell’ambito del Blue Planet Economy Forum. “Dobbiamo programmare oggi infrastrutture e connessioni che saranno utili quando entreranno in funzione, mettendo insieme pianificazione, risorse pubbliche, investimenti privati e innovazione”, ha dichiarato.
L’incontro, dedicato agli investimenti infrastrutturali connessi all’economia del mare, alla sostenibilità e al coinvolgimento degli stakeholder, è stato aperto dalla vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli. “La nostra responsabilità è far crescere il sistema nel suo complesso, valorizzando le singole vocazioni di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, intercettando nuovi traffici e creando le condizioni per attrarre insediamenti produttivi nei retroporti – ha dichiarato Latrofa –. Per farlo occorrono opere, ma prima ancora una pianificazione capace di guardare ai prossimi quindici o vent’anni”.
In questa direzione si inserisce l’adozione del Documento di pianificazione strategica di sistema, che il presidente ha indicato tra i primi risultati del proprio mandato. Un passaggio propedeutico, una volta completato l’iter di approvazione, all’aggiornamento dei Piani regolatori portuali dei tre scali.
Latrofa ha poi toccato ognuno dei tre scali di competenza dell’Adsp. Per Civitavecchia, ha richiamato il completamento e il collaudo dell’ultimo miglio ferroviario e la recente approvazione, da parte del Comitato di gestione, del regolamento per le manovre ferroviarie.
Il presidente ha inoltre illustrato gli interventi sull’apertura a sud e sulla separazione del bacino destinato alla nautica dalle attività commerciali e crocieristiche. Ampio spazio, quindi,  è stato dedicato alla transizione energetica. I lavori per il cold ironing, che interessano otto banchine di Civitavecchia, hanno raggiunto circa il 60% di avanzamento, con il completamento previsto entro la fine del 2027. L’elettrificazione consentirà alle navi predisposte di alimentarsi da terra durante la sosta, riducendo le emissioni in porto. In questo percorso, è stato evidenziato anche il ruolo di CFFT e dell’Interporto di Civitavecchia nella realizzazione della Hydrogen Valley portuale, con la produzione di idrogeno verde da energia fotovoltaica e lo sviluppo di soluzioni per metterlo a disposizione delle attività portuali e logistiche.
A Fiumicino, invece, proseguono i lavori per il primo lotto del nuovo porto commerciale pubblico, dedicato alla darsena pescherecci. Mentre per Gaeta, Latrofa ha richiamato la strategia dedicata alle navi boutique e alla crociere di lusso, sostenuto dal dialogo con gli armatori e da una politica tariffaria che favorisce il doppio scalo con Civitavecchia.
Proprio sulle crociere, il presidente dell’Authority ha illustrato le prospettive di sviluppare, nell’ambito delle previsioni del Piano regolatore portuale, una componente crocieristica complementare a Civitavecchia, anche attraverso possibili partenariati pubblico-privati per i quali sono già state avviate interlocuzioni. “La capacità di attrazione di Roma e la crescita della domanda richiedono una visione di lungo periodo – ha concluso –. L’ipotesi su Fiumicino riguarda un’offerta con dimensioni e frequenze differenti rispetto a Civitavecchia e sarà accompagnata dal necessario confronto pubblico con il territorio”.

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