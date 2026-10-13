Lsct punta al Molo Fornelli Est: l’ex area di ispezione veterinaria diventerà un piazzale operativo

L'Autorità portuale ha avviato la fase di pubblicità dell'istanza, invitando i soggetti interessati a produrre osservazioni

Il terminal container Lsct della Spezia
Il terminal container Lsct della Spezia

Ultimo aggiornamento 13 ottobre 2026 - 12:51

Dove prima si trovava un posto di ispezione frontaliera veterinaria, presto potrebbero esserci container. La Spezia Container Terminal ha presentato un’istanza per ottenere in concessione l’area demaniale marittima alla radice del Molo Fornelli Est, nel porto della Spezia. L’obiettivo è netto: destinarla a piazzale operativo.

La richiesta è stata protocollata a inizio settembre e si inserisce nell’attuazione dell’Accordo sostitutivo del 2022, che già prevedeva l’assegnazione in concessione dell’area. Di conseguenza, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha avviato la fase di pubblicità dell’istanza, invitando eventuali soggetti interessati a presentare osservazioni scritte alla Direzione Demanio dello scalo spezzino entro il 26 novembre 2026.

Secondo quanto riportato nell’atto, l’area – dove sorge il posto di ispezione frontaliera veterinaria, inutilizzato da tempo – ha dimensioni ridotte: “Non genera una variazione del Piano Economico-Finanziario e non comporta un mutamento sostanziale della concessione”, si legge.

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