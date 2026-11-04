Maersk vuole restare a Panama: pronta la sfida per il terminal di Balboa

Maersk vuole mettere le mani definitivamente sul porto di Balboa, uno dei due terminal strategici del Canale di Panama sottratti al controllo della cinese CK Hutchison. Il gruppo danese, che attraverso Apm Terminals gestisce lo scalo dallo scorso febbraio, ha confermato l’interesse a partecipare alla gara per ottenere una concessione di lungo periodo. Una partita che riguarda anche Msc, alla quale è stata affidata attraverso Terminal Investment Limited (Til) la gestione provvisoria di Cristobal, sul versante atlantico del Canale.

A scoprire le carte è Antonio Domínguez, presidente di Maersk per l’America Latina e i Caraibi. «Credo che il governo panamense debba chiarire quando intende avviare la gara per la concessione. Maersk ha sempre creduto in Panama. Apm Terminals considera il Paese un hub per le proprie operazioni e, quando si presenterà l’opportunità, noi ci saremo», ha dichiarato ai media locali.

La gestione dei due terminal era passata di mano dopo la decisione della Corte Suprema panamense di dichiarare incostituzionali i contratti di concessione assegnati a Panama Ports Company, controllata del gruppo di Hong Kong. Il governo aveva quindi affidato Balboa ad Apm Terminals e Cristobal a Til, con contratti transitori della durata massima di 18 mesi, in scadenza nel luglio 2027.

«Stiamo operando per 18 mesi su richiesta del governo panamense. Non si tratta di una concessione», ha precisato Domínguez. «Finora è stata un’esperienza molto positiva. Abbiamo garantito la continuità delle operazioni, che era la cosa più importante».

Il nodo riguarda ora gli investimenti. Senza la certezza di una concessione pluriennale, i due operatori difficilmente potranno impegnare risorse per nuove attrezzature e infrastrutture. Secondo un consulente portuale interpellato da Seatrade Maritime News, la fase transitoria ha consentito di mantenere operativi gli scali, ma occorre passare rapidamente a contratti di lungo periodo.

Maersk chiede inoltre al governo di accelerare sul potenziamento della capacità portuale. «Siamo in ritardo sul fronte delle infrastrutture. Abbiamo bisogno di una capacità superiore a quella attuale», ha sottolineato Domínguez, indicando tra le opportunità di sviluppo anche Corozal e Telfers.

Sullo sfondo resta lo scontro con CK Hutchison, esploso dopo le pressioni del presidente americano Donald Trump contro la presenza cinese nei porti del Canale. Il gruppo di Hong Kong ha avviato un arbitrato internazionale da 2 miliardi di dollari per la cancellazione delle concessioni, al quale si sono aggiunte in agosto ulteriori richieste di risarcimento per 1,5 miliardi. Panama ha incaricato lo studio legale Hogan Lovells Cadwalader di difendere gli interessi del Paese nella controversia.