Mantova, il porto nella pianura. Così la merce viaggia sull’acqua del sistema Po-Adriatico / LA MAPPA

Non sono come le vie d’acqua che dai porti del Nord Europa si insinuano fino al centro del Continente, eppure sono strutture che attirano l’attenzione di grandi multinazionali, con investimenti da centinaia di milioni di euro. Stiamo parlando del sistema delle vie d’acqua del Nord Italia, che ha in Mantova il suo snodo centrale.

Affacciata sui tre laghi che l’hanno difesa per secoli, in riva ad essi la città ha sviluppato a partire dal secondo dopoguerra un importante polo chimico e industriale, che ha sempre posto un tematica di logistica, di approvvigionamento e distribuzione.

Oggi l’attenzione su Mantova è legata alla possibilità di sfruttare la sua posizione sull’asse ferroviario del Brennero, in particolar modo una volta che sarà pronta – i progetti dicono entro l’arco di sei anni, nel 2032, – la nuova Galleria di base, che renderà più facili le relazioni intermodali con l’Europa Centrale. Certo, va detto che le ferrovie vanno in due sensi: quindi il sistema-Italia dovrà essere in grado di contendere i mercati ai porti del Nord Europa, ed evitare che il Brennero si trasformi in un formidabile ponte logistico verso quegli stessi porti.

Sul versante italiano di questo corridoio europeo, la struttura logistica più importante è certamente l’Interporto di Verona, punto di interscambio della merce in arrivo e partenza sia dal Mare del Nord che dal Mediterraneo. Ma collocata poco più a Sud, Mantova è pronta a dare un contributo di primo piano. Vediamo perché.

La carta segreta è appunto l’Idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco (più suggestivamente, Mantova-mare), che partendo dalla città lombarda si snoda per quasi 140 chilometri, raggiungendo prima uno dei rami del Delta del Po (il Po di Levante) e attraverso questo il mare, nella località di Porto Levante.

L’infrastruttura è un paziente rammendo di vie d’acqua naturali, canali scavati nella pianura, raccordi, conche di navigazione. Progetto di concezione preunitaria, iniziato al tramonto del fascismo e come molte altre opere sviluppato a singhiozzo nel corso di tutto il dopoguerra, la Mantova-mare aprì ufficialmente alla navigazione nel 2002, di rinforzo a un traffico già presente lungo il Po.

Sotto il profilo strategicvo, il porto di Mantova punta a costruire una coalizione ampia con portatori di interesse e associazioni di categoria, inclusa la rete internazionale dei Propeller della Spezia, Roma e Massa, per promuovere presso i decisori romani una visione strategica delle idrovie nazionali e affermare la navigazione interna tra le principali leve di sviluppo green del Paese.

Come ha spiegato Gabriele Negrini, direttore del Porto fluviale di Mantova in un recente incontro organizzato sul tema della navigabilità delle acque interne dal Propeller Club di Roma – il porto in mezzo alla pianura non va inteso come un’infrastruttura concentrata in un singolo punto geografico – come invece sono percepiti per esempio quasi tutti i porti marittimi italiani.

Mantova ha in realtà sei punti di approdo pubblici e sei banchine private distribuite lungo tutta la sua Bassa. Tra i porti pubblici c’è quindi Valdaro, sul Mincio, che è lo scalo maggiore e più prossimo alla zona industriale del capoluogo; Viadana, San Benedetto e Revere lungo il corso del Po; Governolo e Ostiglia lungo l’Idrovia. Nell’area della città ci sono le banchine private di aziende come Cartiera Burgo, il gruppo petrolifero Ies, Belleli Energy, Polimeri Europa, e poi lungo il Po quelle a servizio delle centrali elettriche di Ostiglia e Sermide, per un totale di 2,2 chilometri di banchine di accosto, con circa 360 mila metri quadrati di aree portuali esistenti e altrettante già previste.

Il porto muove circa due milioni di tonnellate di merci l’anno, mentre nel 2025 sulla sola Idrovia sono transitate circa 40 mila tonnellate di merce: che con un incremento del 135% (dati Infrastrutture Venete) sono 1.800 camion tolti dalle strade.

Dalla provincia mantovana infatti l’Adriatico si raggiunge attraverso il Po, navigabile per circa 200 giorni l’anno, e l’Idrovia, che scorre parallela ed è sempre navigabile. Poco prima del Delta, fiume e canale incrociano l’Idrovia Po-Brondolo, che in 20 chilometri, tagliando Adige e Brenta e correndo parallela al mare, porta nella Laguna Veneta e quindi agli scali di Chioggia, Venezia e Marghera.

L’attivazione della Mantova-mare, spiega Negrini «ha aperto un mondo: stabilità dei fondali, livello costante delle acque. Gli standard del Nord Europa. E questo ha fatto pensare a imprenditori e armatori che l’infrastruttura poteva garantire tempi certi».

«Le Province di Cremona e Mantova sono Autorità portuali – spiega Negrini -. In piccolo si rispecchiano le tematiche dello shipping, con in più la complicazione che a livello normativo ambito fluviale e marittimo sono diversi, per esempio a livello di navi, titoli professionali. Una scissione che andrebbe smorzata. L’esempio europeo ci ha aiutato, dimostrando che la relazione mare-canali porta prosperità. E può essere un modello di sviluppo integrato nella Blue economy: la via d’acqua permette di fare logistica sostenibile in ambiti urbani ormai saturi. Lo dice lo stesso Libro bianco dell’Unione europea sui trasporti: il sistema rallenterà, perché è previsto un raddoppio degli attuali volumi di traffico. Entrando in esercizio, le vie fluviali possono dare sollievo a questa domanda di mobilità».

Mantova è a 40 chilometri da Verona, incrocio tra due dei maggiori corridoi europei nell’ambito delle reti Ten-T, il maxi-progetto per unificare i sistemi ferroviari dei singoli Paesi del Vecchio Continente, che si sono sviluppati sulla traccia dei confini degli Stati ottocenteschi. I due corridoi (che comprendono fasce spesso amplissime di reti ferroviarie in adduzione a quella principale) sono lo Scandinavo-Mediterraneo (ScanMed), che va da Helsinki fino a Palermo, e il Corridoio Merci Mediterraneo, che va da Algeciras fino al confine tra Ungheria e Ucraina.

Mantova è classificata porto “core” all’interno dello ScanMed: viene considerata, nel quadro delle reti Ten-T, come un nodo di importanza strategica, esattamente come i maggiori porti marittimi in Italia. Gestisce il 72% delle merci trasportate nel sistema idroviario veneto (seguono Viadana col 12% e Cremona con il 7%). Lo scalo banchine per 360 mila metri quadrati, potenzialmente raddoppiabili. L’attuale recinto pubblico, tenuto conto dei raccordi ferroviari e autostradali, arriva al chilometro quadrato: per dare un riferimento, è una superficie equivalente all’area che ha ospitato l’Expo 2015 a Milano, ma i retroporti che questa struttura logistica sviluppa ammontano a sei volte tanto.

Tra le aziende che stanno investendo sul porto in pianura, c’è il colosso Kuehne +Nagel, che due anni fa ha aperto un nuovo centro logistico e distribuzione dedicato ai prodotti dell’Adidas, con un investimento da 350 milioni di euro e l’obiettivo di creare fino a 700 posti di lavoro. Il centro distribuisce i prodotti dell’Adidas a negozi, grossisti e al commercio digitale in 19 Paesi. La Purina, società che produce mangimi della Nestlé, ha confermato quest’estate un investimento di 560 milioni di euro per la creazione a Mantova di un nuovo stabilimento, ma anche di un centro logistico annesso per la distribuzione di molti dei prodotti con marchi controllati dal gruppo svizzero. L’obiettivo è l’apertura nel 2029. Sempre nel ramo dei mangimi, lo scorso anno il gruppo spagnolo Affinity ha deciso un ampliamento del sito industriale e logistico, con investimenti per altri 20 milioni di euro.

«Per quanto riguarda Adidas – racconta Negrini – Mantova è il centro di distribuzione del Sud-Est Europa. La scelta è caduta qui nonostante fossimo in competizione con Piacenza», polo della logistica per eccellenza nel Nord Italia, ben collegato a livello intermodale con Genova. «La loro scommessa – dice il manager pubblico – è fatta in base ad analisi territoriali, e si gioca sulla futura apertura del Brennero». C’è di più: l’interesse all’Idrovia. Come molte altre industrie dell’Europa Centrale, per la logistica Adidas usa anche la navigazione interna. «Il gruppo è pronto a farlo anche qui – dice Negrini -. Ma dobbiamo preparare l’infrastruttura, che dovrà ospitare navi di quinta classe “A”, lungo tutto il suo percorso». Secondo il Comitato europeo dei ministri dei Trasporti, il naviglio fluviale è suddiviso in 7 macrocategorie, che vanno in sostanza da unità lunghe poco meno di 40 metri e tra 250 e 400 tonnellate, fino a convogli di più chiatte fra 195 e 285 metri fino a 27 mila tonnellate. La classe quinta “A” prevede unità fra 95 e 110 metri di lunghezza e 1.500-3.000 tonnellate.

Per consentire il passaggio delle navi di classe superiore va rivisto il tirante d’aria (la distanza verticale massima misurata tra pelo d’acqua e il punto più alto dell’imbarcazione) dei ponti sull’Idrovia: 12 oggi sono già a norma, ne mancano due di cui uno vincolato, dove la soluzione probabilmente sarà quella di aumentare il fondale per non toccare la struttura storica.

«A proposito di dragaggi – spiega Negrini – questi sono gestiti dall’Aipo, l’Agenzia interregionale per il Po, che si occupa di mantenere in esercizio e garantire la sicurezza delle vie d’acqua del bacino fluviale -. Come sono organizzati? Attraverso pontoni escavatori o aspiranti refluenti. Da Cremona fino al mare, il fondale del Po è sabbioso: quindi non c’è il problema di asportare il materiale escavato, perché in sostanza per mantenere il pescaggio basta spostare la sabbia. In una decina di punti più critici, con la sabbia vengono create artificialmente delle sezioni navigabili, che trattenendo l’acqua rendono il Po navigabile anche nei periodi di secca. Un’attività – aggiunge Negrini – che si stava perdendo. Per questo lo Ial (l’ente di formazione professionale della Cisl) in Lombardia ha realizzato un corso per dragatori. L’attività porta con sé un bagaglio di conoscenze molto ampio, che va dalla biologia alla geologia, fino alla conoscenza dell’ambiente, ovviamente dei terreni, e della normativa, perché l’attività come noto diventa complessa quando si opera in siti nazionali inquinati, come per esempio quello vicino al Polo chimico di Mantova. Qui la conferenza dei servizi ci ha imposto l’applicazione, per i dragaggi, delle migliori tecniche disponibili. Lo abbiamo fatto, e così abbiamo potuto collegare l’Idrovia con i laghi naturali.

«E proprio sull’Idrovia – prosegue Negrini – le cose sono un po’ più complesse, perché a differenza del fiume ha poca corrente e riceve molti sedimi da vari consorzi di bonifica lungo il suo percorso. Qui non possiamo spostare la sabbia, ma dobbiamo spandere i sedimi e accumularli. E diventa un tema di costi: perché se i sedimi si possono spostare vicino, la spesa è contenuta, ma se devono essere spostati, poniamo, a 10 chilometri di distanza da dove sono presi, il costo dell’operazione comincia ad aggirarsi tra i 150 e i 180 euro a tonnellata. E allora – conclude Negrini – ci siamo inventati un avviso pubblico: siccome in molti punti del suo percorso l’Idrovia è pensile, cioè scorre su un terreno rialzato rispetto a quelli circostanti, i frontisti possono comprare quote dei sedimi per poter ripascere le loro quote di terreni». Nulla è lasciato al caso, nel mondo dei porti di pianura.