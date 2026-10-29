Texas, via libera al porto offshore Gnl da 8,2 miliardi di dollari

Un porto per esportare gas liquefatto direttamente in mare aperto, lontano dai terminal costieri più congestionati. Gli Stati Uniti danno il via libera a ST LNG, un progetto da 8,2 miliardi di dollari al largo di Matagorda, in Texas, destinato a rafforzare la capacità americana di rifornire i mercati internazionali. L’autorizzazione è stata annunciata il 28 ottobre dal segretario ai Trasporti Sean Duffy, che ha rivendicato tempi record per l’iter regolatorio.

L’impianto sorgerà a circa 16,7 chilometri dalla costa, nel Golfo del Messico, in acque profonde tra 20 e 22 metri. Il progetto prevede quattro sistemi di liquefazione, ciascuno con una capacità di 2,1 milioni di tonnellate annue, per un totale di 8,4 milioni. A regime saranno operative 20 piattaforme offshore, quattro unità galleggianti per lo stoccaggio del Gnl e altrettanti sistemi di ormeggio. Il collegamento con la rete di approvvigionamento sarà garantito da infrastrutture esistenti, attraverso le quali il gas arriverà dagli impianti di stoccaggio e trattamento del Texas. I lavori dovrebbero partire nel 2027, con l’entrata in servizio prevista nel 2029. Secondo le stime del Dipartimento dei Trasporti, il progetto potrà creare 2.000 posti di lavoro durante la costruzione e fino a 855 occupazioni permanenti. Una volta operativo, ST LNG potrebbe aumentare del 7-9% la capacità di esportazione americana di gas naturale liquefatto.

Il dato più rilevante, per l’amministrazione Trump, riguarda però la velocità con cui è arrivato il via libera. La Maritime Administration (Marad), l’agenzia federale che ha assunto dalla Guardia costiera la responsabilità delle autorizzazioni per i porti in acque profonde, ha completato la valutazione definitiva di impatto ambientale in 410 giorni. Secondo il Dipartimento, quasi 3,7 anni in meno rispetto alla media storica, con una riduzione dei tempi del 70%. È la revisione più rapida per una licenza di questo tipo negli ultimi vent’anni. L’accelerazione si inserisce nella strategia di Washington per rimuovere gli ostacoli amministrativi agli investimenti energetici. Non a caso, nello stesso giorno l’agenzia federale per la sicurezza degli oleodotti e dei gasdotti ha proposto nuove regole per velocizzare i progetti legati al Gnl. ST LNG è il terzo porto in acque profonde autorizzato dall’attuale amministrazione, dopo Texas GulfLink e Delfin LNG.

La collocazione offshore dovrebbe inoltre consentire di spostare parte del traffico delle metaniere dalle aree portuali più congestionate, riducendo i rischi di collisione e i problemi legati alla navigazione. Tra i promotori del progetto figurano operatori con esperienza nello sviluppo di soluzioni analoghe, come Fast LNG di New Fortress Energy. Il via libera alla licenza rappresenta un passaggio decisivo, ma non chiude l’iter autorizzativo: restano da completare le procedure necessarie per le esportazioni verso i Paesi che non hanno accordi di libero scambio con gli Stati Uniti.

La posta in gioco va oltre il singolo investimento. Con oltre 100 milioni di tonnellate annue di capacità già operativa e quasi altrettante in costruzione, gli Stati Uniti sono il primo esportatore mondiale di Gnl. L’ampliamento delle infrastrutture punta a consolidare questa posizione mentre cresce la domanda internazionale e aumenta la competizione tra i grandi produttori di gas.