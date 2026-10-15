Lupi: “Molo Trapezoidale, yacht e bacini. Abbiamo cambiato il porto di Palermo”

Il Molo Trapezoidale, il Palermo Marina Yachting, il nuovo bacino di carenaggio. Ma soprattutto una squadra, guidata da Pasqualino Monti, che ha saputo imprimere un’accelerazione agli investimenti. Dopo quattro anni alla guida della macchina amministrativa dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Luca Lupi lascia il ruolo di segretario generale ed è pronto per nuovi incarichi nel settore privato, tra cui il vertice di Midsea (leggi qui).

Domanda inevitabile: qual è il bilancio di questi quattro anni?

«La risposta più immediata riguarda le infrastrutture: una mole considerevole di interventi nei diversi scali del network. Parliamo di circa un miliardo di euro di investimenti, rispettando cronoprogrammi e scadenze del Pnrr. Dietro queste opere c’è un’idea precisa di sviluppo: porti più competitivi, moderni, sostenibili e integrati con i territori».

Il Molo Trapezoidale è diventato il simbolo di questa trasformazione.

«Con il Molo Trapezoidale Palermo ha riscoperto la bellezza. Il porto non è più un’infrastruttura separata dalla città, ma un luogo capace di generare economia, turismo e servizi. Il Palermo Marina Yachting è uno spazio vissuto da cittadini e turisti, un baricentro tra città e mare».

E il nuovo bacino di carenaggio?

«È un’opera strategica per Palermo e per l’intero sistema economico della Sicilia e del Mezzogiorno. Con una capacità di 150 mila tonnellate può rafforzare il polo della cantieristica navale, rendendolo più competitivo nel Mediterraneo e creando nuove opportunità di occupazione. Fin dal mio arrivo, nel 2022, ho condiviso l’idea di un sistema portuale integrato e diversificato».

A Termini Imerese il terminal container è operativo dal giugno 2025.

«È la dimostrazione concreta di come debba funzionare un sistema portuale fondato sulle specializzazioni. L’infrastruttura, costata 8 milioni di euro e sviluppata su circa 40 mila metri quadrati, consente di valorizzare le diverse vocazioni degli scali, senza concentrare tutto su un unico porto».

Palermo ha raggiunto un milione di crocieristi. Quanto conta questo risultato?

«Palermo è diventato il quarto porto italiano per numero di passeggeri delle crociere. Ma il dato più importante è ciò che questi traffici generano: lavoro, imprese, servizi, turismo e ricadute economiche sul territorio».

L’Authority gestisce scali con esigenze e sfide diverse. Non sarà stato semplice costruire una rete tra questi porti…

«Il nostro compito è stato dare pari dignità a tutti gli scali, assecondandone le vocazioni. La diversità non è un limite, ma un valore aggiunto. È un principio che deve guidare anche i rapporti con le altre Autorità di sistema portuale della Sicilia».

C’è anche il lavoro meno visibile, quello amministrativo.

«Dietro i risultati ci sono persone che lavorano ogni giorno. Nel 2025 l’Autorità ha ottenuto le certificazioni sulla qualità dei processi e sulla gestione ambientale. Sono riconoscimenti che premiano l’organizzazione e la cultura del lavoro costruita nell’ente. Abbiamo continuato anche a investire nella progettazione europea».

È arrivata anche la nomina nel gruppo di esperti ministeriale per la riforma portuale.

«È un onore e una responsabilità, oltre che un’occasione di confronto con colleghi di grande esperienza. Ringrazio il viceministro Rixi per avermi dato questa opportunità».

Nel 2022 la sua nomina fu fortemente voluta da Pasqualino Monti.

«A livello professionale e umano devo moltissimo a Pasqualino Monti. Nei suoi confronti nutro profonda gratitudine, oltre a una sincera stima. Ho avuto la sua totale fiducia e spero di averla ricambiata nel migliore dei modi».

Ma non ci sarà un secondo mandato a Palermo…

«È una scelta che ho meditato a lungo. Sono stati quattro anni straordinariamente intensi, ma nella vita professionale arriva il momento di compiere scelte diverse, di virare di bordo, anche tenendo conto delle esigenze familiari. Desidero ringraziare la presidente Tardino per aver accettato e compreso la mia richiesta di lasciare l’incarico».

Quale consiglio lascia a chi resterà?

«Continuare a credere nel sistema. I porti della Sicilia occidentale hanno enormi potenzialità. Abbiamo realizzato molto, ma c’è ancora tanto da fare. Lascio con serenità e gratitudine, anche verso le amministrazioni locali con cui ho lavorato. Sarò il primo tifoso di Annalisa Tardino e della sua squadra».