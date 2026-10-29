Msc chiede la concessione per un terminal passeggeri e merci a Valencia

Nel 2022 il porto di Valencia aveva assegnato una concessione analoga a Baleària, poi revocata nel 2025 per riorganizzare gli spazi

La Gnv Polaris
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Ultimo aggiornamento 29 ottobre 2026 - 21:13

Il gruppo Msc ha formalizzato la richiesta di una concessione della durata di 35 anni per un terminal dedicato all’imbarco e allo sbarco dei passeggeri e alle operazioni di carico e scarico di veicoli e merci rotabili nel porto di Valencia. La società richiedente è Valencia Terminal Pasajeros, collegata a Grandi Navi Veloci (Gnv), società del gruppo Msc, secondo quanto pubblicato dall’Autoridad Portuaria de Valencia (Apv) e confermato dal Boletín Oficial del Estado (Boe) del 29 ottobre 2026.

L’area interessata si estende su 89.064 metri quadrati nell’Espigón del Túria, tra i moli di Poniente e Perfecto Palacio. Msc aveva già manifestato interesse per questa zona, dove in passato si era ipotizzata la realizzazione di un terminal crociere. La richiesta ufficiale riguarda ora una struttura a uso misto, destinata al traffico passeggeri e alle merci ro-ro.

Nel 2022 il porto di Valencia aveva assegnato una concessione analoga a Baleària, poi revocata nel 2025 per riorganizzare gli spazi. La compagnia ha successivamente presentato una nuova richiesta per un’area di 80.704 metri quadrati al Muelle Sur. Qui è già in corso la procedura di informazione pubblica, dopo che non sono stati presentati progetti concorrenti. Il governo spagnolo ha inoltre approvato lavori di adeguamento dell’Espigón del Túria, attualmente in gara, per migliorare l’accoglienza del traffico passeggeri.

La richiesta di Msc arriva mentre il porto è interessato da una profonda trasformazione, a partire dall’ampliamento della zona nord e dalla nuova terminal container del gruppo, il cui investimento privato è salito a 1,656 miliardi di euro, affiancato da interventi pubblici sulle infrastrutture.

Per la concessione dell’Espigón del Túria è stata avviata la procedura di concorrenza: per un mese altri operatori potranno presentare proposte alternative. In assenza di candidature concorrenti, si procederà con l’informazione pubblica e la successiva valutazione da parte dell’APV.

L’iniziativa consolida la presenza di Msc e Gnv a Valencia e si inserisce nella competizione tra i principali operatori per rafforzare il proprio ruolo nei collegamenti marittimi passeggeri e ro-pax nel Mediterraneo.

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