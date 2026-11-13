Gulftainer e Msc, nuovo terminal container a Giacarta: sarà il più grande dell’Indonesia

Gulftainer, operatore portuale emiratino, ha annunciato una partnership con Msc, attraverso Terminal Investment Limited (TiL), e con la società indonesiana PT Karya Citra Nusantara (KCN) per sviluppare un nuovo terminal container internazionale nel porto di Marunda, a Giacarta.

Il progetto prevede una capacità annua fino a 2,2 milioni di teu e, secondo Gulftainer, darà vita al più grande terminal container singolo di Giacarta e dell’intera Indonesia. L’iniziativa punta a rafforzare le infrastrutture commerciali del Paese, migliorare la competitività industriale e potenziare i collegamenti con i mercati internazionali.

Marunda, situato nella zona industriale costiera orientale di Giacarta, svolge da anni una funzione di supporto a Tanjung Priok, principale porto indonesiano. Finora lo scalo si è concentrato soprattutto sulla movimentazione di merci alla rinfusa. Il nuovo investimento ne cambierà sensibilmente la vocazione, aprendo allo sviluppo del traffico container.

Non sono stati comunicati l’importo dell’investimento, la struttura proprietaria della nuova infrastruttura, il calendario dei lavori né la data prevista per l’entrata in operatività. L’accordo arriva in una fase di crescita dei traffici logistici nell’area di Tanjung Priok, mentre Marunda viene utilizzato sempre più spesso per contribuire ad alleggerire la congestione del principale scalo della capitale.

Per Gulftainer si tratta di un ulteriore passo nell’espansione nel Sud-est asiatico, dopo il recente ingresso in Thailandia. TiL, la società attraverso cui Msc sviluppa e gestisce le proprie attività terminalistiche, consolida così la presenza in uno dei mercati emergenti più dinamici della regione. KCN, dal canto suo, rafforza il ruolo di Marunda nel sistema portuale di Giacarta.

L’iniziativa si inserisce nel programma dell’Indonesia per modernizzare le infrastrutture logistiche, sostenere la crescita dei volumi commerciali e ridurre i costi di trasporto.