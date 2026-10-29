Il ministro Musumeci alla Naples Shipping Week: “La riforma portuale definisce una strategia unitaria”

“I porti sono l’asse portante di una strategia marittima che deve consentire all’Italia di competere con Paesi sempre più agguerriti sul fronte dell’economia del mare. Se un porto è efficiente e moderno, elettrificato, se le procedure sono digitalizzate, se una nave per caricare o scaricare sta il meno possibile in un porto, quello scalo diventa competitivo”. Così il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci ha aperto Port&ShippingTech alla Naples Shipping Week.

La manifestazione internazionale dedicata all’economia del mare e promossa da Propeller Club Port of Naples, e promossa dal Comune di Napoli e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, va in scena a Napoli. Nell’occasione, il ministro Musumeci ha parlato anche della riforma portuale: “È finalizzata appunto a definire una strategia unitaria, nel rispetto delle vocazioni e delle specificità dei singoli scali“.