Il ministro Musumeci alla Naples Shipping Week: “La riforma portuale definisce una strategia unitaria”

I porti, ha aggiunto, sono "l'asse portante di una strategia marittima che deve consentire all'Italia di competere con gli altri Paesi"

Nello Musumeci

Ultimo aggiornamento 29 ottobre 2026 - 13:04

“I porti sono l’asse portante di una strategia marittima che deve consentire all’Italia di competere con Paesi sempre più agguerriti sul fronte dell’economia del mare. Se un porto è efficiente e moderno, elettrificato, se le procedure sono digitalizzate, se una nave per caricare o scaricare sta il meno possibile in un porto, quello scalo diventa competitivo”. Così il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci ha aperto Port&ShippingTech alla Naples Shipping Week

La manifestazione internazionale dedicata all’economia del mare e promossa da Propeller Club Port of Naples, e promossa dal Comune di Napoli e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, va in scena a Napoli. Nell’occasione, il ministro Musumeci ha parlato anche della riforma portuale: “È finalizzata appunto a definire una strategia unitaria, nel rispetto delle vocazioni e delle specificità dei singoli scali“.

Dentro le notizie

Potrebbe interessarti

La Redazione
|
Porti
Laghezza (Confindustria): "L'investimento di Contship su Tarros apre nuove prospettive verso l'Africa"
Francesca Romana Ajale
|
Infrastrutture,Porti
Corridoio di Lobito, Webuild in pole per la ferrovia che porterà rame e cobalto all’Atlantico
Il porto di Gioia Tauro
Alberto Ghiara
|
Porti
Gioia Tauro, ok del Mit all'articolo 17: al via da aprile 2027
Il porto di Gioia Tauro
La Redazione
|
Porti
L'energia resta centrale per i porti della Calabria: "Cold ironing a Gioia Tauro nel 2027"
Una portacontainer della compagnia tedesca Hapag Lloyd
La Redazione
|
Armatori,Porti
Hapag-Lloyd scommette sull’export italiano: volumi in crescita e focus su Genova
Agenzia Reuters & redazione Blueconomy.com
|
Infrastrutture,Porti
Texas, via libera al porto offshore Gnl da 8,2 miliardi di dollari
La sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
La Redazione
|
Porti
Porti di Marche e Abruzzo: oltre 300 milioni di investimenti entro il 2028
La sede di Tarros alla Spezia
Daniele Izzo
|
Porti
Terminal, logistica e navi: Contship compra Tarros