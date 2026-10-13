Nautica, 7,5 milioni dall’Authority per la riqualificazione del porto di Palmi

Si è conclusa con l’introduzione di accorgimenti di carattere ambientale e paesaggistico la Conferenza dei servizi relativa ai “Lavori di completamento delle banchine di riva del porto di Palmi“, per i quali è previsto un investimento da 7,5 milioni.

Il confronto tra le amministrazioni e gli enti coinvolti ha posto particolare attenzione agli aspetti legati alla sostenibilità dell’opera, alla tutela del paesaggio e alla sua integrazione con il contesto costiero della Costa Viola, rafforzando ulteriormente la qualità progettuale dell’intervento.

A sottoscrivere la chiusura della Conferenza è stata l’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, guidata dal presidente Paolo Piacenza, che si prepara ora a dare concretamente avvio ai lavori. L’intervento è stato aggiudicato alla società SILEM – Società Italiana Lavori Edili Marittimi. L’apertura del cantiere è prevista per il 3 novembre prossimo, mentre la durata dei lavori è stabilita in 20 mesi.

“La conclusione della Conferenza dei servizi – ha dichiarato Piacenza – rappresenta un passaggio particolarmente importante perché ci consente di avviare un intervento nel quale sviluppo infrastrutturale e attenzione all’ambiente procedono nella stessa direzione. Il confronto con gli enti coinvolti ha permesso di rafforzare ulteriormente gli aspetti ambientali e paesaggistici del progetto, introducendo soluzioni che puntano a garantire una maggiore integrazione dell’opera nel territorio”.

Il progetto, è scritto in una nota, prevede il completamento delle banchine di riva con l’obiettivo di rendere l’intero perimetro completamente banchinato. La nuova configurazione consentirà di ampliare la superficie portuale disponibile e, conseguentemente, di incrementare il numero dei posti barca, migliorando al tempo stesso le condizioni di navigabilità e sicurezza nel bacino. Interventi interesseranno anche le aree a terra. È prevista la pavimentazione dei piazzali con lastre di porfido, insieme alla realizzazione dei servizi necessari alla gestione e alla fruizione in sicurezza della nuova infrastruttura. Saranno inoltre realizzati box destinati alle attività nautiche e strutture di servizio per i diportisti, con spazi dedicati, tra l’altro, alla ristorazione, ai circoli nautici, ai servizi commerciali e ai servizi igienici.

“Investiamo 7,5 milioni – ha detto Piacenza – per completare le banchine, aumentare la capacità ricettiva del porto e migliorare i servizi destinati alla nautica da diporto ma, allo stesso tempo, abbiamo voluto che questo intervento fosse capace di dialogare con il paesaggio della Costa Viola. Il riutilizzo dei materiali di scavo per il ripascimento, la realizzazione di nuove aree verdi e l’impiego di essenze autoctone e di sistemi dunali sono elementi che testimoniano questa precisa volontà”.