Novi Ligure, operativo il deposito di Spinelli per i container vuoti

Da pochi giorni è entrato ufficialmente in funzione il nuovo deposito vuoti di proprietà del Gruppo Spinelli a Novi Ligure.

Con un investimento del valore di 14 milioni di euro, la nuova area ha un’estensione di 56.000 metri quadrati, che si aggiungono a quelli di Vignole Borbera, recentemente potenziati, di 42.000 metri quadrati.

In tal modo Spinelli dispone di circa 100.000 metri quadrati nel Basso Piemonte, funzionali allo stoccaggio dei container vuoti orbitanti sul porto di Genova. “Una decisione – spiega una nota della società – che assicura a tutti i clienti del gruppo capacità e soluzioni complementari se non alternative all’area attualmente locata da Spinelli a Erzelli, in scadenza il 31 ottobre e messa a gara dalla Società per Cornigliano SpA”.

Sempre il 31 ottobre si saprà anche la destinazione dell’ex area Sot, anch’essa a Cornigliano, alla cui assegnazione potrebbe essere interessata la stessa Spinelli. Tuttavia, La zona di Erzelli 2 che viene lasciata misura 50mila metri quadrati, mentre l’area Sot è di 32mila metri quadrati: anche in eventuale caso di assegnazione, il nuovo deposito di Novi Ligure sarebbe funzionale a coprire in maniera integrale l’attività dell’area in scadenza di concessione.

“Garantiamo così la continuità dei nostri livelli di servizio e l’operatività ai volumi che movimentiamo, nonostante la progressiva contrazione nel territorio genovese degli spazi destinati ai container vuoti, essenziali per garantire il mantenimento e la crescita dei traffici export di container pieni nel porto di Genova” – commenta il presidente della capogruppo Spinelli Srl, Mario Sommariva, che prosegue: “Allo stesso tempo, ci prepariamo a sviluppare ulteriormente i servizi dedicati ai container pieni e ai rotabili in import ed export delle imprese del nord ovest italiano, perché Novi Ligure è parte della Zona Logistica Semplificata del Porto e Retroporto di Genova”.