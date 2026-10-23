Nuova diga di Genova, bomba sul cassone C32: la Capitaneria ferma i lavori in un raggio di 400 metri

Uno stop al cantiere per mettere in sicurezza il tratto di mare attorno a un ordigno bellico riaffiorato durante i lavori della nuova diga foranea di Genova. La Capitaneria di porto ha emanato un’ordinanza che sospende tutte le lavorazioni e vieta la navigazione e qualsiasi altra attività entro un raggio di 400 metri dal punto in cui è stata individuata la bomba, sul cassone C32. Il provvedimento resterà in vigore fino alla bonifica.

Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata del 23 ottobre, durante le attività del consorzio PerGenova Breakwater, impegnato nella realizzazione della nuova diga. Secondo le prime informazioni, si tratta di un ordigno da circa 500 libbre, pari a circa 230 chili, trovato sulla sommità del cassone e poggiato a secco. Non risultano persone coinvolte.

L’ordinanza della Capitaneria stabilisce che nell’area interessata siano sospese tutte le lavorazioni e interdetta qualsiasi attività, sia in mare sia sui manufatti presenti. Potranno accedere soltanto il personale e i mezzi impegnati nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza, oltre ai servizi di polizia e soccorso. Per chi non rispetterà le disposizioni sono previste le sanzioni stabilite dal Codice della navigazione.

Il raggio di 400 metri indicato nel provvedimento recepisce le indicazioni provvisorie fornite dal 32° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito, sulla base delle informazioni disponibili al momento. La Capitaneria ha inoltre richiamato l’ordinanza 153/2026, che disciplina l’area di cantiere della diga.

La storia degli ordigni nel porto

Il ritrovamento riporta l’attenzione su un problema che accompagna da decenni le attività infrastrutturali del porto di Genova: la presenza di residuati bellici, eredità dei bombardamenti e delle operazioni militari della Seconda guerra mondiale. Il passato bellico della città e del suo scalo continua a emergere durante gli scavi e i lavori portuali, imponendo verifiche e interventi specializzati.

Un precedente recente risale al 17 aprile 2025, quando gli artificieri del 32° Reggimento Genio Guastatori neutralizzarono un proietto d’artiglieria inglese da 88 millimetri, risalente al secondo conflitto mondiale, trovato durante lavori infrastrutturali nei pressi del terminal San Giorgio. In quel caso, l’ordigno fu messo in sicurezza sul posto, trasferito alla cava Ghigliazza e distrutto con una procedura controllata. Secondo quanto riferito allora, il reparto aveva neutralizzato circa 200 ordigni in Liguria nei due anni precedenti.

Per la bomba rinvenuta sul cassone C32 della nuova diga, invece, non è ancora documentata una provenienza precisa né è stata confermata ufficialmente la sua datazione alla Seconda guerra mondiale. Saranno le verifiche degli specialisti dell’Esercito, in coordinamento con la Marina militare, a definire le caratteristiche dell’ordigno e le modalità dell’intervento.

La nuova diga foranea, realizzata dal consorzio PerGenova Breakwater guidato da Webuild per conto dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, ha superato i 1.670 metri di sviluppo a metà ottobre. Il ritrovamento impone ora la sospensione delle attività nell’area delimitata dall’ordinanza, in attesa della bonifica e del ripristino delle condizioni di sicurezza.