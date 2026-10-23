Nuova diga di Genova, la bomba riaffiora sul cassone: la foto dell’ordigno

Il residuato bellico è stato trovato sul C32, uno dei cassoni più piccoli della nuova diga foranea, posizionato in mare nei mesi scorsi. La Capitaneria ha imposto lo stop alle attività entro 400 metri, in attesa della bonifica.

Ultimo aggiornamento 23 ottobre 2026 - 17:21

È lì, sulla sommità del cassone C32 della nuova diga foranea di Genova, l’ordigno bellico che ha fatto scattare l’allarme nel cantiere. La fotografia mostra la bomba appoggiata sul manufatto in calcestruzzo, uno dei cassoni più piccoli della nuova Diga, collocato in mare nei mesi scorsi nell’ambito dell’avanzamento dei lavori.

Il ritrovamento ha portato la Capitaneria di porto a emanare un’ordinanza urgente: stop a tutte le lavorazioni e divieto di navigazione e di qualsiasi altra attività entro un raggio di 400 metri dal punto in cui si trova l’ordigno. Il provvedimento resterà valido fino al completamento della bonifica. Il porto di Genova, come ha sottolineato il presidente Matteo Paroli, è pienamente operativo.

Il perimetro di sicurezza è stato definito sulla base delle indicazioni provvisorie del 32° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito. Nell’area potranno operare soltanto il personale e i mezzi impegnati nella messa in sicurezza e nelle attività di polizia e soccorso.

La presenza della bomba riporta l’attenzione sui residuati bellici che ancora possono emergere durante le opere infrastrutturali nel porto di Genova. Per il momento non sono state rese note informazioni definitive sulla provenienza e sulla datazione dell’ordigno: saranno gli specialisti a determinarne le caratteristiche e a stabilire le modalità dell’intervento.

La priorità, adesso, è completare la bonifica e consentire la ripresa delle attività nel tratto interessato della nuova diga.

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