Nuova sede in porto alla Spezia per i vigili del fuoco: gommoni e moto d’acqua in Calata Malaspina

Il porto della Spezia ospita un nuovo distaccamento dei Vigili del fuoco. La palazzina sorge su Calata Malaspina, a pochi passi dalle navi da crociera, e occupa 1.500 metri quadrati tra uffici, autorimessa, magazzino per i materiali nautici e pertinenze esterne. “Il trasferimento all’interno dello scalo – sottolinea la comandante provinciale Maria Francesca Conti – è un investimento strategico per il territorio”.

La struttura è il punto d’arrivo di un percorso avviato nel 2015 con un accordo tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Vigili del fuoco e La Spezia Container Terminal. E d’ora in avanti, ha dichiarato il presidente dell’Adsp Bruno Pisano, “accompagnerà l’evoluzione del porto”. Moto d’acqua, gommoni, una motopompa classe 1000 e una nuova Stem da 12 metri compongono la dotazione che rafforzerà le capacità d’intervento dei pompieri in uno scalo attraversato da navi commerciali e passeggeri e vicino ad altre filiere, come nautica e militare.

“Questa struttura ha un’importanza che supera i confini regionali, anche per la posizione baricentrica tra Genova e Livorno”, ha aggiunto il direttore generale dei Vigili del fuoco della Liguria Vincenzo Lotito. Mentre per Marco Ghimenti, direttore nazionale del Corpo alla prima uscita nel nuovo incarico, il polo spezzino rappresenta un’eccellenza: “La presenza della nautica rappresenta un valore aggiunto per una regione che, per storia, è legata al mare”.

Dopo il taglio del nastro e la benedizione del vescovo Luigi Ernesto Palletti, è stato il sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco a chiudere la cerimonia: “Il miglioramento dei presidi portuali dei Vigili del Fuoco è un progetto che viene da lontano. Abbiamo cercato di dare risposte alle carenze di organico frutto dei tagli del passato, riportando il turn over dei pensionamenti al cento per cento. Grazie anche ai centri si specializzazione, come quello della Spezia, possiamo rinforzare il comparto nautico che ha subito tagli maggiori”.