Domanda alta negli Usa e Canale di Panama ingolfato: a Los Angeles settembre è da record

Il porto di Los Angeles ha chiuso settembre con il miglior risultato mensile mai registrato nei suoi 118 anni di attività, confermandosi il principale punto di accesso dei traffici containerizzati negli Stati Uniti. Nel corso del mese sono stati movimentati 1.042.652 teu, un volume che supera di oltre 20.000 unità il precedente primato stabilito nel luglio del 2025 e che rappresenta il nuovo record assoluto per lo scalo californiano.

Il risultato non riguarda soltanto il singolo mese. Secondo l’Autorità portuale, il record di settembre conclude il trimestre più intenso mai vissuto dal porto, con quasi 3 milioni di teu transitati. Ancora più significativo è il dato riferito all’intervallo giugno-settembre: in quattro mesi sono stati movimentati quasi 4 milioni di teu, la migliore performance quadrimestrale nella storia dello scalo.

Per la sindaca di Los Angeles, Karen Bass, il porto continua a rappresentare uno dei principali motori economici della città e dell’intero Paese, generando occupazione qualificata e sostenendo la competitività internazionale dell’area metropolitana. La prima cittadina ha attribuito il risultato sia alla guida del direttore esecutivo Gene Seroka sia al lavoro svolto dalla forza lavoro portuale e dai membri del sindacato dei portuali Ilwu.

Più analitica la lettura fornita da Gene Seroka, secondo cui il record è il frutto di una combinazione di fattori. Da un lato la domanda dei consumatori statunitensi continua a mostrare una notevole resilienza; dall’altro gli importatori stanno ricostituendo le proprie scorte, favoriti da un quadro tariffario oggi più prevedibile rispetto alla prima parte dell’anno.

A ciò si aggiungono le persistenti difficoltà operative lungo alcune delle principali rotte marittime mondiali, in particolare quelle che coinvolgono i canali di Suez e Panama, elementi che hanno contribuito a convogliare maggiori volumi verso la costa occidentale degli Stati Uniti e quindi verso Los Angeles.

Le importazioni a pieno carico hanno raggiunto 545.696 teu, in aumento del 19% rispetto allo stesso mese del 2025. Le esportazioni a pieno carico si sono attestate a 125.751 teu, con una crescita del 10% su base annua. Anche i container vuoti hanno stabilito un nuovo massimo storico mensile, arrivando a circa 371.206 teu.

Da gennaio a settembre 2026, il porto ha movimentato quasi 8,1 milioni di teu, un risultato superiore di oltre il 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Durante la presentazione dei dati è intervenuto anche il professore della Harvard Business School Willy Shih, esperto di catene di approvvigionamento globali, che ha evidenziato come molte imprese stiano modificando le proprie strategie industriali e logistiche. Le aziende cercano maggiore flessibilità nella scelta dei luoghi di produzione, approvvigionamento e distribuzione delle merci, in un contesto caratterizzato da tensioni commerciali, incertezza geopolitica e trasformazioni delle supply chain. Una dinamica che, almeno per il momento, continua a premiare il porto di Los Angeles.