La revisione dell’ETS marittimo, la tutela dei collegamenti con le grandi isole e il rafforzamento delle connessioni ferroviarie e marittime tra Italia e Francia. Questi i principali temi affrontati dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, con il ministro francese dei Trasporti, Philippe Tabarot, a Parigi, a margine del Forum Trasporti Italia-Francia 2026.

Sul fronte dell’ETS marittimo, Rixi ha ribadito la necessità di rivedere il sistema europeo, affinché i nuovi oneri ambientali non penalizzino la competitività dei collegamenti marittimi e la continuità territoriale con le grandi isole. L’obiettivo è evitare che le regole europee producano aumenti dei costi per cittadini e imprese, senza garantire benefici ambientali proporzionati. Nel confronto è stata inoltre evidenziata l’importanza di assicurare la disponibilità di jet fuel prodotto in Europa, rafforzando l’autonomia industriale ed energetica del continente.

Ampio spazio è stato dedicato ai collegamenti infrastrutturali tra i due Paesi. Rixi ha ribadito la necessità di portare avanti la Torino-Lione, accompagnando la realizzazione del tunnel di base con il completamento delle tratte di accesso e delle infrastrutture ferroviarie sui due versanti. L’obiettivo è garantire un collegamento realmente efficiente tra le reti nazionali e superare i ritardi che ancora condizionano la mobilità transfrontaliera.

Altrettanto strategico il potenziamento della dorsale ferroviaria costiera Genova-Marsiglia, per la quale è stata confermata la necessità di individuare un quadro finanziario e operativo che consenta di procedere con la progettazione e la realizzazione degli interventi. Un collegamento fondamentale per rafforzare l’integrazione tra i porti e le reti ferroviarie dei due Paesi e migliorare la continuità dei trasporti lungo l’arco mediterraneo.

Il confronto ha riguardato anche il traforo del Monte Bianco, con particolare attenzione alla sicurezza, alla programmazione delle chiusure e alla continuità del traffico transfrontaliero. Per il Tunnel di Tenda è stata condivisa l’importanza di arrivare al completamento dei lavori, con un appuntamento nei primi giorni di dicembre a Limone Piemonte in occasione della conclusione dell’intervento.

Sul versante ferroviario sono stati affrontati inoltre il rilancio della Cuneo-Breil-Ventimiglia, il collegamento Nizza-Monaco-Ventimiglia e la ripartenza dell’Autostrada Ferroviaria Alpina. Temi che si inseriscono in una strategia comune per rendere più competitivi i collegamenti tra i territori e favorire il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia.

Infine, il colloquio ha affrontato le politiche europee per l’automotive e la necessità di un confronto tra Italia e Francia sulle regole comunitarie, a partire dalla tutela della produzione industriale e della competitività delle imprese europee.