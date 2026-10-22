A Genova i vertici di Boluda. Paroli: “Nel Prp concessione definitiva ai rimorchiatori a Ponte Parodi”

Si è svolta oggi a Genova, a Ponte Parodi, la cerimonia di battesimo di due nuovi rimorchiatori della compagnia MedTug (gruppi Boluda e Msc). Si tratta di Vb Marte e Vb Insignia, due moderne unità con una portata di tiro da 80 tonnellate l’una, che andranno a sostituire due mezzi di portata minore.

“Questo – ha detto il Ceo della compagnia, Alberto Dellepiane – ci consente di attrezzarci per il gigantismo navale e per accogliere navi di dimensioni sempre maggiori nel porto di Genova”. Alla cerimonia erano presenti anche i vertici di Boluda, Vicente Boluda Fos (imprenditore che è stato per un breve periodo presidente della squadra di calcio del Real Madrid) e il figlio Vicente Boluda Ceballos.

In occasione del battesimo, a cui era presente tutto il Gotha della portualità del capoluogo ligure, il presidente dell’Autorità di sistema portuale ligure occidentale, Matteo Paroli, si è impegnato a assegnare ai rimorchiatori proprio le banchine in testata e un’area di Ponte Parodi, come aveva anticipato in una intervista a Blueconomy.com in cui aveva detto che avrebbe proceduto a definire la destinazione di Ponte Parodi nonostante i contenziosi di cui l’area è stata ed è tuttora oggetto, senza aspettare che tutto venga sentenziato.

Il tema del contenzioso è quello che più pesa sul futuro del pontile, anche perché oltre alle banchine i rimorchiatori avranno bisogno di strutture a terra. Oggi gli uffici sono ormeggiati sulla chiatta che ospitava l’urban lab, mentre i magazzini a terra sono ospitati in container marittimi.

Paroli ha ricordato che si è sorpreso all’arrivo a Genova, lo scorso anno, nel rilevare che “un servizio nautico importante come il rimorchio non fosse dotato di concessione demaniale stabile che lo localizzasse in un’area puntuale del porto”. E ha aggiunto: “Il piano regolatore portuale che stiamo discutendo in queste settimane con tutti gli stakeholder individua l’area dove siete voi oggi, questo molo, più altre aree retrostanti come destinazione definitiva e finale permanente dei servizi tecnico nautici di rimorchio nel porto di Genova”.

Riguardo ai nuovi rimorchiatori Marte e Insignia ha sottolineato: “Oggi è una bella giornata, dal punto di vista meteorologico e perché il servizio tecnico-nautico di rimorchio a Genova farà entrare in servizio due nuove unità modernissime, senza le quali tutti gli sforzi fatti dalla mia amministrazione con Capitaneria di Porto, ministero delle Infrastrutture e Trasporti e amministrazioni locali poco varrebbero. Noi possiamo ampliare le banchine quanto vogliamo e dragare i fondali per l’accesso di navi col maggior pescaggio possibile, ma senza un servizio di rimorchio efficiente e moderno quelle navi non potrebbero attraccare in sicurezza sui nostri noli e portare la ricchezza che portano ai nostri territori”.