Il porto di Ravenna si prepara per navi più grandi: sperimentato il pescaggio a 11 metri

Il presidente Benevolo: "Test reso possibile dai dragaggi e adeguamento delle banchine del progetto Ravenna Port Hub. Adesso avanti per raggiungere i -12,5 metri"

Il porto di Ravenna (foto d'archivio)
Il porto di Ravenna (foto d'archivio)

Ultimo aggiornamento 20 ottobre 2026 - 22:20

È entrata in vigore oggi 20 ottobre l’ordinanza della Capitaneria di Porto che introduce in via sperimentale, nel porto di Ravenna, la possibilità di approdo di navi con pescaggio fino a 11 metri presso le banchine portuali idonee. Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale, Francesco Benevolo, l’ha definita “una tappa fondamentale per” lo “sviluppo economico e strategico” dello scalo.

Benevolo ha spiegato che la sperimentazione ha potuto prendere il via “grazie alla realizzazione degli interventi di dragaggio e di adeguamento delle banchine previsti dalla prima fase del grande progetto “Ravenna Port Hub”, nel quale l’Autorità di sistema portuale è impegnata da anni”. Questa sperimentazione “consente al nostro porto di accogliere navi di maggiore pescaggio e con una capacità di carico nettamente superiore, rispondendo concretamente alle esigenze dei mercati globali e delle moderne catene logistiche”.

“Gli interventi di approfondimento dei fondali – ha concluso il presidente – non si fermano qui. Questo traguardo ci motiva ancora di più a proseguire per il raggiungimento dei -12,5 metri, obiettivo per il quale continueremo ad adoperarci, con il supporto sempre fattivo di tutti i soggetti operanti nel nostro porto, ed in particolare degli ottimi servizi tecnico nautici. Ringrazio per questo grande impegno condiviso che, ancora una volta, si dimostra efficace e oggi ci consente di celebrare un risultato storico per il porto di Ravenna, in primo luogo il comandante Tattoli, unitamente a tutti i componenti della nostra comunità portuale”.

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