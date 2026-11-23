Genova – La riforma della governance portuale è arrivata in Parlamento, ma il tempo a disposizione per approvarla non è molto. Il passaggio alla Camera è previsto a gennaio e il calendario politico, con una legislatura che si avvicina alla sua fase conclusiva, rischia di diventare il principale ostacolo. Intanto, sul sistema portuale italiano pesano le incertezze sulle risorse disponibili dopo il Pnrr e la necessità di individuare nuovi strumenti per finanziare infrastrutture e investimenti. Roberto Petri, presidente di Assoporti, non nasconde le difficoltà, ma rivendica il consenso raggiunto intorno alla riforma e il lavoro svolto in questi mesi per rafforzare la rappresentanza unitaria dei porti italiani, anche sui tavoli internazionali. «Se la riforma dovesse rallentare, avremo comunque il dovere di prendere le redini del coordinamento tra le Autorità di sistema portuale».

Presidente, la riforma della governance portuale è finalmente approdata in Parlamento. Siamo davvero all’ultima occasione utile per approvarla?

«Il primo risultato, e non è un risultato secondario, è che praticamente tutto il cluster portuale italiano è d’accordo sulla necessità di questa riforma. È un fatto culturale: si è preso atto che occorre intervenire sulla legge del 2016. Serve un maggiore coordinamento. In un mondo nel quale, a migliaia di chilometri da qui, ci si incontra in tre e si decide per tutto l’orbe terracqueo, sarebbe una follia che in Italia continuassimo a dividerci per piccoli campanilismi, senza individuare gli investimenti strategici utili all’intero sistema. Anche le critiche delle opposizioni, a ben vedere, hanno riconosciuto la necessità di una guida più coordinata. Il problema adesso è il calendario».

Quanto è concreto il rischio che i tempi parlamentari impediscano di arrivare al traguardo?

«È una preoccupazione reale. Siamo in una fase avanzata della legislatura e il Parlamento ha davanti molti provvedimenti, oltre a questioni che riguardano complessivamente il Paese e richiedono riflessioni e approfondimenti. Lo stesso viceministro ha riconosciuto che il calendario politico e parlamentare sarà determinante. La riforma dovrebbe iniziare il suo percorso alla Camera a gennaio, sostanzialmente verso la fine del mese, dopo la ripresa dei lavori prevista intorno al 10-12 gennaio. Bisognerà capire se ci saranno le condizioni per completare l’iter. Noi ci auguriamo che si riesca ad arrivare all’approvazione».

La riforma punta a centralizzare la governance, ma resta aperta la questione delle risorse. Finito il Pnrr, come si finanzierà lo sviluppo dei porti?

«È uno dei nodi sui quali il legislatore ha dovuto riflettere. Occorre costruire un mix virtuoso tra investimento pubblico e interesse privato. Siamo in una fase di vacche magre dal punto di vista economico e finanziario. Ci auguriamo che, come indicano le previsioni, a marzo l’Italia possa uscire dalla procedura europea per deficit eccessivo. Sarebbe un passaggio importante, perché potrebbe restituire maggiore flessibilità, almeno per tutto il 2027. Ma il problema delle risorse esiste e non possiamo ignorarlo. Credo che attraverso le Autorità di sistema portuale, anche nella prospettiva delle nuove società per azioni previste dalla riforma, e soprattutto grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, si possano trovare strumenti per affrontarlo. Altrimenti il rischio è che la carenza di finanziamenti finisca per rallentare ulteriormente gli investimenti nella portualità».

Lei ha assunto la presidenza di Assoporti in una fase nella quale le Autorità di sistema portuale chiedevano maggiore coordinamento. In questi mesi è riuscito a compattare la squadra. Se la riforma non dovesse passare, Assoporti potrebbe assumere direttamente questo ruolo?

«Vorrei fare una considerazione anche autocritica sul passato. A mio avviso, Assoporti aveva nello statuto una fragilità: il presidente dell’associazione doveva essere anche presidente di un’Autorità di sistema portuale. Una sovrapposizione che rischiava di penalizzare il lavoro associativo. Chi guida un’autorità portuale, come ben sapete a Genova, ha un impegno che assorbe praticamente tutto il tempo. Inevitabilmente ne rimane poco per occuparsi dell’associazione e delle esigenze collettive. Questo limite è stato superato. Nei dodici mesi della mia presidenza abbiamo ottenuto alcuni risultati. Il primo è proprio aver ricompattato la squadra. I presidenti si confrontano, discutono, affrontano eventuali contrasti e cercano di superarli attraverso il dialogo e la riflessione. Credo che questo clima sia stato percepito da tutta la portualità italiana».

Quali sono gli altri risultati che rivendica?

«Un secondo aspetto riguarda la presenza internazionale. In passato, nelle grandi fiere, da Miami a Las Palmas, da Rotterdam ad Amburgo, il sistema portuale italiano si presentava spesso diviso. Ho lavorato perché fosse chiaro che, presentandoci come sistema Italia, contiamo molto di più. Naturalmente valorizziamo le specificità dei singoli scali: Civitavecchia quando si parla di crociere, Genova quando il tema sono i container e così via. Ma la rappresentanza deve essere unitaria. Un altro passaggio fondamentale è rafforzare la nostra presenza in Europa. Grazie alla presidente Tardino, che ha anche un’esperienza da parlamentare europea, abbiamo costituito una task force. Il 2 dicembre organizzeremo una conferenza stampa con parlamentari europei, anche di altri Paesi, per illustrare le esigenze della portualità italiana e le criticità della legislazione comunitaria».

Che cosa chiederete concretamente a Bruxelles?

«Vogliamo far capire che la portualità italiana ha caratteristiche molto diverse da quella tedesca, francese o spagnola. Siamo un Paese con una maggiore frammentazione territoriale e infrastrutturale, nel quale realizzare un investimento logistico può costare anche cinque o dieci volte di più rispetto alle grandi pianure della Francia o della Germania. Abbiamo quindi bisogno di un’attenzione specifica e di investimenti adeguati alle nostre condizioni. Abbiamo preso contatto anche con il presidente Fitto per verificare la possibilità di costruire un percorso analogo a quello seguito per altri settori strategici, come l’ambiente e la difesa. L’obiettivo è ottenere un riconoscimento delle peculiarità della portualità italiana nelle politiche europee. Su questo lavoreremo coinvolgendo parlamentari italiani di tutti gli schieramenti e rafforzando i rapporti con le istituzioni comunitarie».

Se la riforma dovesse fermarsi in Parlamento, quale sarebbe il ruolo di Assoporti?

«Ci auguriamo assolutamente che non accada. Ma, se ci fosse un rallentamento, avremmo il dovere di assumere un ruolo di coordinamento tra tutte le Autorità di sistema portuale. Dovremmo portare sui tavoli della politica e delle istituzioni le priorità della portualità italiana, individuare le esigenze comuni e sostenere una strategia condivisa. La necessità di una governance più coordinata è riconosciuta da tutto il cluster. Se non dovesse arrivare attraverso la riforma, dovremo comunque lavorare perché questa esigenza trovi una risposta. Assoporti può e deve essere il luogo nel quale il sistema si confronta e costruisce una posizione comune».