Petri: “Per Assoporti un ruolo più dinamico. E l’Italia si faccia valere ai tavoli europei”

Eletto presidente di Assoporti negli ultimi giorni del 2025, da quasi un anno Roberto Petri si è trovato a traghettare le Port Authority italiane nella delicata fase dell’elaborazione della riforma della legge 84. In questi mesi ha avviato un tour dei porti italiani.

Qual è il bilancio di questa iniziativa e che impressione si è fatto della portualità italiana?

«Il tour è nato con un duplice obiettivo. Da un lato volevo ridare maggiore visibilità ad Assoporti e, attraverso essa, alle singole Autorità di sistema portuale. In tutte le tappe ho riscontrato grande attenzione da parte della stampa, delle televisioni e dei media locali, e questo ha contribuito a riportare i porti e le loro attività al centro del dibattito pubblico. Dall’altro lato, la visita a tutte le Autorità mi sta consentendo di acquisire una conoscenza diretta e approfondita delle problematiche comuni del sistema. Credo che Assoporti debba assumere in futuro un ruolo più dinamico di coordinamento nazionale. Per farlo bisogna conoscere da vicino le esigenze delle diverse realtà portuali. Emergono temi trasversali come l’omogeneizzazione delle tariffe, la necessità di una politica nazionale sui dragaggi, le questioni ambientali e molti altri aspetti che riguardano tutte le 16 Autorità di sistema portuale. L’obiettivo è individuare percorsi comuni e rafforzare il ruolo nazionale di Assoporti. Ormai mi restano da visitare soltanto Palermo, Messina e Gioia Tauro. Intendo comunque proseguire questo lavoro anche in futuro, perché consente di collegare le esigenze locali alle grandi questioni nazionali della portualità italiana».

La riforma della governance portuale è in discussione in Parlamento. Quali sono le sue aspettative e quali rischi vede nei tempi stretti della legislatura?

«Nella fase preparatoria della riforma, Assoporti e le Autorità di sistema portuale hanno espresso con chiarezza le proprie osservazioni sia al Ministero sia alle forze politiche. Il punto centrale per noi è trovare il giusto equilibrio tra una visione nazionale del sistema portuale e l’autonomia delle Autorità di sistema portuale. È importante che esista una regia strategica nazionale, ma è altrettanto fondamentale preservare la capacità delle Autorità di dialogare con i territori e di continuare a operare con efficacia. Le nostre osservazioni riguardavano soprattutto gli equilibri economici e la gestione delle risorse. Oggi questi rilievi sono stati recepiti in alcuni emendamenti che saranno discussi durante l’iter parlamentare. Per quanto riguarda i tempi, non spetta a me fare previsioni. Posso soltanto ricordare che, come ha recentemente dichiarato il viceministro Edoardo Rixi, la discussione dovrebbe approdare in Commissione e poi in Aula alla Camera fra la fine di gennaio e il principio di febbraio. Se i tempi saranno sufficienti dipenderà dagli equilibri politici che si determineranno nei prossimi mesi».

Il Pnrr è stato uno strumento efficace per i porti italiani? Cosa succederà dopo?

«Il Pnrr è stato certamente uno strumento efficace. Ha consentito di avviare e completare numerose opere strategiche e infrastrutturali di cui i porti avevano bisogno. Penso, ad esempio, alla Diga foranea di Genova e a molti altri interventi che hanno beneficiato dei finanziamenti europei. Tuttavia, il processo di modernizzazione della portualità italiana non può fermarsi con la fine del Pnrr. Al contrario, credo che nella prossima legislatura si debba aprire una nuova stagione di confronto con l’Unione europea. La portualità italiana presenta caratteristiche molto diverse rispetto a quella del Nord Europa. Le nostre specificità geografiche e infrastrutturali richiedono investimenti particolari. Realizzare collegamenti ferroviari attraverso l’arco alpino non è paragonabile a sviluppare infrastrutture nelle pianure del Nord Europa. Per questo motivo ritengo necessario costruire un confronto con Bruxelles per ottenere risorse dedicate ai porti italiani, attraverso una programmazione pluriennale e strumenti finanziari specifici, analoghi a quelli che l’Europa sta mettendo in campo per l’ambiente e la difesa».

Molti operatori percepiscono Bruxelles come distante dalle esigenze dei porti italiani, soprattutto sui temi della fiscalità e dell’Ets. Condivide questa impressione?

«Sul tema Ets sono estremamente netto. Molte decisioni sono state prese senza un’adeguata presenza italiana nei luoghi in cui si formano le scelte europee e oggi ne paghiamo le conseguenze. Esiste il rischio che il meccanismo Ets venga ulteriormente esteso, persino all’autotrasporto, e questo avrebbe effetti molto pesanti. Per questo è fondamentale essere presenti con continuità a Bruxelles e difendere le nostre ragioni. Proprio in questi giorni siamo stati nuovamente nella capitale europea e abbiamo avuto interlocuzioni anche con il Commissario Raffaele Fitto. Stiamo lavorando affinché gli effetti dell’Ets vengano almeno mitigati per le grandi isole, che risultano particolarmente penalizzate. Lo stesso vale per il tema fiscale. L’Unione europea tende a considerare le Autorità di sistema portuale come imprese commerciali. Noi sosteniamo invece che siano enti pubblici e articolazioni dello Stato. Per questo riteniamo che il regime fiscale proposto da Bruxelles non sia corretto. Serve una presenza forte, costante e competente ai tavoli europei. Solo così si possono difendere efficacemente gli interessi della portualità italiana».

Il progressivo ritorno delle compagnie di navigazione sul Mar Rosso può rappresentare un vantaggio per i porti italiani?

«Assolutamente sì. L’allentamento delle tensioni nel Mar Rosso e la piena ripresa del traffico attraverso il Canale di Suez rappresentano una buona notizia per l’intero Mediterraneo e quindi anche per i porti italiani. Ci auguriamo inoltre un miglioramento della situazione in Ucraina e nell’area di Hormuz, perché una maggiore stabilità internazionale favorisce inevitabilmente il commercio e i traffici marittimi. Questa opportunità, però, deve essere accompagnata da politiche adeguate. Occorre rendere i nostri porti più competitivi attraverso il miglioramento delle infrastrutture, l’efficienza logistica e una revisione di alcuni aspetti legati all’Ets. Le compagnie di navigazione scelgono i porti che garantiscono costi più bassi e servizi migliori. Dobbiamo quindi creare le condizioni affinché scelgano gli scali italiani anziché quelli concorrenti».

Qual è il suo giudizio sugli sviluppi della politica internazionale e sul ruolo degli Stati Uniti?

«Credo che una grande potenza come gli Stati Uniti debba operare con maggiore prevedibilità e coordinamento rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni. È giusto che Washington persegua i propri interessi strategici, ma credo che le decisioni di politica estera e militare debbano essere accompagnate da una maggiore condivisione con gli alleati. Penso in particolare alla gestione della questione iraniana, che ha messo in evidenza limiti nelle valutazioni effettuate dall’intelligence americana. Mi auguro che il recente voto statunitense rappresenti un segnale a favore di un approccio più prudente e maggiormente basato sulla cooperazione con gli alleati europei, che restano il pilastro del rapporto transatlantico».

Le crociere continuano a crescere. Quale ruolo hanno per la portualità italiana?

«La crocieristica rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro Paese. Dopo la pandemia il settore ha registrato una crescita molto forte e aver raggiunto i 16 milioni di transiti ne è una conferma evidente. L’Italia è probabilmente il Paese più attrattivo al mondo per il turismo crocieristico. Da Sanremo a Taormina, fino a Venezia, offre un patrimonio artistico, paesaggistico e culturale unico. Le crociere non portano soltanto passeggeri, ma generano anche promozione internazionale per i nostri territori, i siti archeologici, i monumenti e le destinazioni turistiche».

Esistono però anche criticità legate all’impatto dei flussi turistici. Come possono essere affrontate?

«Il principale problema è che alcune realtà locali non hanno ancora sviluppato pienamente gli strumenti logistici e organizzativi necessari ad assorbire grandi flussi di visitatori. Prendo l’esempio di Ravenna, una città d’arte conosciuta in tutto il mondo. Per valorizzare al meglio il traffico crocieristico è necessario costruire percorsi culturali e sistemi di accoglienza adeguati. Da questo punto di vista credo che si potrebbe lavorare a un accordo nazionale tra ministero delle Infrastrutture, ministero del Turismo e ministero della Cultura, coinvolgendo anche gli enti locali. Attraverso protocolli, memorandum e strumenti incentivanti si potrebbe favorire una migliore integrazione tra porti, turismo e territori, trasformando il traffico crocieristico in un’opportunità ancora più grande per tutto il Paese».