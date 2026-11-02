Gioia Tauro, il presidente Piacenza: “Verso i 7 milioni di teu nel 2029”

Dalle infrastrutture al cold ironing fino al lavoro portuale e allo sviluppo dei porti minori, il Sistema portuale del Tirreno meridionale e dello Ionio, con il suo perno sulle banchine di Gioia Tauro, è in pieno fermento, come spiega in questa intervista il presidente dell’Authority, Paolo Piacenza.

Come sta vivendo questa esperienza in Calabria dopo tanti anni a Genova?

«È un’esperienza molto diversa da quella genovese, sia dal punto di vista portuale sia per il contesto territoriale. A Genova il rapporto con la città e con le istituzioni era molto più diretto; qui ci troviamo in una realtà differente, più complessa sotto molti aspetti. Tuttavia Gioia Tauro è la prima impresa della Calabria e quindi l’attenzione nei confronti del porto è altissima. È un’esperienza che mi sta formando molto anche dal punto di vista umano. Mi considero fortunato: per anni ho lavorato con ruoli importanti nel principale porto gateway italiano e oggi mi trovo a guidare il principale porto di transhipment del Paese. In un certo senso ho avuto la possibilità di vedere entrambe le anime della portualità».

Qual è oggi lo stato di salute del sistema portuale?

«Gioia Tauro ha confermato negli ultimi anni la propria centralità nei traffici mediterranei e mondiali. La sua posizione è strategica lungo le rotte che collegano le Americhe e l’Asia. Il porto ha consolidato la propria funzione di hub di transhipment e lo ha fatto ottenendo risultati sorprendenti anche in anni segnati da crisi globali, dalla pandemia alle tensioni legate a Suez e al Medio Oriente. Nel 2025 abbiamo registrato un anno record: con una crescita del 14% rispetto al 2024 abbiamo superato i 4,3 milioni di teu. È stato il risultato di un percorso di crescita costante che dimostra la capacità del porto di affrontare le sfide del trasporto marittimo internazionale. Anche nel 2026 continuiamo a crescere. Nei primi nove mesi dell’anno abbiamo registrato un incremento vicino al 2% rispetto al 2025. Oggi siamo arrivati a un livello di saturazione delle banchine che sfiora il 97-98%, ma nel 2026 confidiamo comunque di superare il traguardo dei 4,5 milioni di contenitori».

Quali sono gli altri settori che stanno contribuendo alla crescita del porto?

«Gioia Tauro è diventato un importante polo per l’automotive. Nei primi nove mesi dell’anno abbiamo movimentato circa 160mila veicoli, con una crescita dell’80% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La ripresa dipende certamente dal mercato, ma soprattutto dagli accordi commerciali conclusi dagli operatori presenti nel porto, in particolare con un grande produttore cinese. Oggi Gioia Tauro è uno dei principali punti d’ingresso delle auto cinesi in Europa, con successivo inoltro tramite ferrovia e bisarche. Solo per questo cliente sono previsti oltre 137mila veicoli movimentati nel 2026».

Con livelli di saturazione così elevati, come intendete sostenere ulteriori incrementi di traffico?

«Stiamo lavorando su più fronti. Con il terminalista Mct è in corso un importante piano di investimenti per l’automazione dei piazzali. Un primo parco automatizzato è già stato completato e le nuove gru sono in fase di collaudo. L’automazione consentirà di aumentare notevolmente la capacità di stoccaggio. Oggi riusciamo a gestire tre livelli di contenitori; con il nuovo sistema potremo arrivare a quattro o cinque, moltiplicando di fatto la capacità disponibile. Parallelamente siamo impegnati a chiudere un contenzioso ultraventennale con l’ex Corap. Se riusciremo a concludere positivamente questa vicenda, l’Autorità portuale potrà recuperare circa un milione di metri quadrati aggiuntivi da destinare alle attività portuali e logistiche».

Quanto pesano gli investimenti infrastrutturali in questo percorso di crescita?

«Moltissimo. Stiamo realizzando interventi sui piazzali, sulle banchine, sui dragaggi e sul cold ironing senza interrompere l’operatività di un porto che vive di puntualità e rapidità. È una sfida particolarmente complessa per un hub di transhipment. C’è una forte collaborazione tra l’Autorità di sistema portuale e i concessionari privati. L’obiettivo è garantire contemporaneamente crescita dei traffici e ammodernamento delle infrastrutture. Siamo convinti che, una volta completati questi lavori, potremo raggiungere entro il 2029-2030 l’obiettivo di 7 milioni di teu movimentati».

State lavorando anche per sviluppare attività oltre il transhipment?

«Assolutamente sì. Sono convinto che un porto debba essere considerato come parte di un sistema logistico e non soltanto come una banchina affacciata sul mare. Per questo stiamo investendo molto sull’intermodalità. Gioia Tauro non è solo al centro del Mediterraneo, ma anche al centro delle catene logistiche del Mezzogiorno e di una parte rilevante del Paese. I risultati si vedono già. Nei primi nove mesi dell’anno abbiamo registrato una crescita del 12% nei traffici gateway, cioè non di transhipment, e del 18% nelle merci movimentate via ferrovia».

Quali sono le iniziative principali in questo ambito?

«Stiamo lavorando lungo tre direttrici. La prima è il riconoscimento di Gioia Tauro come interporto nazionale. A gennaio presenteremo al ministero la relativa istanza. Abbiamo individuato circa 400mila metri quadrati serviti direttamente dalla ferrovia da destinare a questa funzione. La seconda riguarda un progetto sviluppato insieme alla Regione Calabria per la creazione di una società pubblico-privata dedicata al trasporto multimodale e allo sviluppo dei traffici ferroviari. La terza direttrice è quella infrastrutturale. Abbiamo stanziato 10 milioni di euro per la riqualificazione dell’ex area Isotta-Fraschini e per il collegamento ferroviario di ultimo miglio. Questo permetterà di mettere immediatamente a disposizione oltre 50mila metri quadrati coperti all’interno della futura area interportuale. L’idea è trasformare Gioia Tauro in un hub capace di integrare nave, ferrovia e gomma».

Che ruolo avrà il nuovo collegamento ferroviario con l’interporto di Pescara?

«Sarà un tassello importante di questa strategia. Il servizio partirà dopo il completamento dei lavori sul terminal ferroviario di San Ferdinando. Abbiamo preferito attendere la conclusione dei lavori per garantire continuità operativa al nuovo traffico. È il risultato di una forte collaborazione tra Autorità portuale, Rfi e operatori logistici».

Lei presiede l’intero sistema portuale calabrese. Qual è la situazione degli altri scali?

«L’Autorità di sistema comprende tutta la portualità calabrese e ogni porto ha caratteristiche molto diverse. A Palmi partiranno i lavori di completa riqualificazione della marina turistica, con un investimento complessivo di 7,5 milioni di euro. A regime sarà una delle marine più moderne della costa tirrenica. A Vibo Marina sono previsti importanti interventi infrastrutturali, tra cui la demolizione dell’ex edificio Civam e la riqualificazione delle banchine Pola e Tripoli. Inoltre sarà avviato un progetto da oltre 20 milioni di euro per il porto turistico. A Crotone stiamo investendo nell’accoglienza dei passeggeri e delle crociere. Quest’anno il porto ha registrato un record storico con 42 scali crocieristici e circa 30mila passeggeri. A Corigliano abbiamo inaugurato la più grande vasca di alaggio e varo della Calabria e stiamo lavorando a una più ampia riqualificazione del porto e all’individuazione di nuovi traffici, compresi possibili collegamenti ro-ro con l’Adriatico».

A proposito di sviluppo del porto, lei ha annunciato una novità importante sull’organizzazione del lavoro portuale. Di cosa si tratta?

«Il ministero ci ha autorizzato alla costituzione dell’Agenzia ex articolo 17 per il lavoro temporaneo portuale a Gioia Tauro. È un passaggio storico. Oggi Gioia Tauro movimenta grandi volumi di container e automobili ma, a differenza degli altri grandi porti, non disponeva di un soggetto dedicato alla gestione del lavoro portuale flessibile. L’agenzia consentirà l’assunzione di circa 160 lavoratori portuali a tempo indeterminato, oltre a personale amministrativo, per un totale di circa 167 posti di lavoro».

Quali benefici porterà l’Agenzia articolo 17?

«Innanzitutto migliorerà la capacità operativa del porto. Oggi i tempi di permanenza dei contenitori nei piazzali sono superiori alle medie internazionali perché nei momenti di picco non sempre è disponibile forza lavoro sufficiente. Con la nuova struttura potremo gestire meglio questi picchi e incrementare ulteriormente i volumi di traffico. Stimiamo che il solo effetto organizzativo possa consentire la movimentazione di circa 600mila contenitori aggiuntivi. Inoltre allineeremo Gioia Tauro agli standard dei principali porti nazionali ed europei».

Come sarà composta la nuova società?

«L’Autorità portuale deterrà inizialmente il 49% del capitale. Il restante sarà suddiviso tra gli operatori portuali, compreso il terminalista principale Mct col 42 per cento. La partecipazione pubblica avrà una funzione di avvio e promozione dell’iniziativa e sarà progressivamente dismessa nei tre anni successivi».

A che punto siete sul cold ironing?

«Siamo molto avanti. Abbiamo già realizzato investimenti per circa 35 milioni di euro che includono la sottostazione elettrica e le prime prese destinate alle navi portacontainer e ro-ro. Abbiamo appena effettuato con successo una prova di collegamento da terra su una nave da 24mila teu per oltre ventiquattro ore. Inoltre abbiamo affidato ulteriori interventi che porteranno il valore complessivo del programma a oltre 100 milioni di euro. Entro l’estate del 2027 saranno elettrificati circa 1,6 chilometri di banchina con nove prese dedicate al traffico container».

Gioia Tauro punta a diventare un hub energetico?

«Sì. Con l’automazione dei terminal e il cold ironing avremo un fabbisogno energetico di circa 160 MW. Per questo stiamo lavorando non soltanto sul lato dei consumi ma anche su quello della produzione energetica. Siamo stati tra i primi porti a livello nazionale ad avviare il percorso per la gestione del servizio di cold ironing e abbiamo già avviato le attività per la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (Cer) portuale. L’obiettivo è far diventare Gioia Tauro non solo un hub logistico ma anche un hub energetico».

Guardando invece alla riforma della governance portuale, quale ruolo può giocare Gioia Tauro?

«Credo che Gioia Tauro abbia tutto da guadagnare da una pianificazione nazionale più forte. I numeri dimostrano la sua centralità nel sistema logistico italiano. Movimentiamo circa 4,5 milioni di teu all’anno e stimo che almeno un milione di questi rappresenti transhipment al servizio diretto del sistema portuale nazionale. Senza Gioia Tauro una quota importante di questi traffici non transiterebbe dall’Italia. Gli investimenti che realizziamo in dragaggi, cold ironing e infrastrutture non servono soltanto a Gioia Tauro ma all’intero sistema logistico nazionale».

Quali aspetti della riforma ritiene invece da correggere?

«Ho chiesto una riflessione sul meccanismo che prevede di destinare una quota delle tasse portuali al nuovo organismo centrale. Per i porti di transhipment esiste una peculiarità: non incassano la tassa merci come i porti gateway, ma vivono principalmente delle tasse di ancoraggio. Applicare la stessa percentuale indistintamente rischierebbe di penalizzare fortemente scali come Gioia Tauro e limitare la loro capacità di finanziare investimenti, servizi e strumenti essenziali come la nuova Agenzia articolo 17. Per questo ho chiesto che venga prevista una disciplina specifica per i porti a prevalente funzione di transhipment».