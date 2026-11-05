Porto di Genova, Paroli: “È necessario rafforzare il sistema ferroviario”

“Riteniamo prioritario rafforzare il trasporto ferroviario, anche con strumenti che ne incentivino l’utilizzo da parte degli operatori, e assicurare continuità e prospettive di sviluppo ai traffici energetici, strategici per il porto e per il sistema produttivo. Vogliamo inoltre valorizzare la cantieristica e la nautica. Pianificare il futuro dei porti significa tenere conto delle esigenze di chi vi lavora e delle comunità che li ospitano. Spetta all’Autorità valutare i contributi raccolti e assumersi la responsabilità delle scelte finali”. Con queste parole Matteo Paroli, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ha chiuso la prima fase del percorso di ascolto e confronto nell’ambito della definizione del nuovo Piano Regolatore Portuale.

Avviato il 4 settembre e concluso il 3 novembre, l’iter si è composto di 65 audizioni con gli stakeholder. Gli ultimi incontri con Fim Cisl, Unem, Fermerci, Legacoop e Confindustria Nautica, hanno approfondito i temi del trasporto ferroviario, dei prodotti energetici e dello sviluppo della nautica. Sul fronte dei treni, il nuovo Prp individua interventi per rafforzare i collegamenti e gli impianti a servizio degli scali. “A Genova, in particolare, il potenziamento degli impianti di Sampierdarena, sia a Levante sia a Ponente, è finalizzato a migliorare l’accessibilità dei terminal e ad accrescere la capacità del trasporto su ferro”, spiegano dall’Adsp.

Un altro tema centrale ha riguardato il sistema dei prodotti energetici e il ruolo di Porto Petroli: “La pianificazione intende salvaguardare e valorizzare una funzione strategica per il porto e per la filiera industriale e logistica del Nord-Ovest, mantenendo la capacità operativa dello scalo, gli attuali livelli di movimentazione e i tre accosti”. In questo quadro si inserisce anche la questione dei depositi chimici di Multedo: l’Autorità portuale ha confermato il proprio impegno a individuare possibili aree portuali idonee a ospitarli”.

Il faccia a faccia con Confindustria Nautica, infine, ha posto l’attenzione sulle prospettive di sviluppo della nautica nel porto di Genova di Levante. Tra gli scenari considerati dal nuovo Piano figura la realizzazione di una nuova darsena dedicata alla nautica, insieme al potenziamento delle attività di cantieristica e refitting degli yacht.

La conclusione del percorso è coincisa con la creazione del portale web www.portiinascolto.it: il sito dedicato proprio all’elaborazione del nuovo Prp. La piattaforma ha diversi fini: raccoglie la raccolta delle informazioni sulla storia e sugli obiettivi di pianificazione portuale, illustra gli scenari di sviluppo dei porti di Genova e Savona-Vado, le fasi dell’iter progettuale e le attività del percorso di ascolto. Sono inoltre disponibili sezioni informative e risposte alle domande più frequenti. L’obiettivo, spiegano dall’Adsp, è “mettere a disposizione uno strumento di informazione e approfondimento che consenta anche ai non addetti ai lavori di comprendere il significato della pianificazione portuale, le sue finalità e le prospettive di sviluppo del sistema portuale, favorendo una conoscenza più ampia e consapevole dei temi oggetto del confronto”. Da ora in poi, ha concluso il presidente Paroli, “chiunque potrà capire a che cosa serve un Prp e consultare le ipotesi di sviluppo ancora in esame: il nuovo Piano deve creare le condizioni perché le diverse filiere portuali possano crescere secondo obiettivi chiari e sostenibili”.