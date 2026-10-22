Riassetto Dock Service, spunta una bozza d’intesa ma mancano le firme

«Abbiamo deciso di non alimentare ulteriormente il rumore. Ma di ascoltare, di comprendere, di costruire». Con queste parole Confcooperative Liguria annunciava in luglio di voler presentare un piano di riassetto aziendale per Dock Service. Ora, che l’estate è passata e il documento è stato presentato, le parti si sono aggiornate: l’accordo ricognitivo su assetto organizzativo e valorizzazione aziendale è stato messo a punto, tuttavia mancano le firme.

La vicenda è nota da mesi. Al centro c’è la decisione di Contship di non rinnovare, alla scadenza del 31 dicembre, il contratto e di internalizzare le attività di lashing, rizzaggio e derizzaggio, affidate a Dock Service. Il caso si è aperto il 29 aprile, quando, durante un incontro con i sindacati e il presidente dell’Autorità portuale, Bruno Pisano, i vertici di Lsct hanno comunicato la volontà del gruppo di non rinnovare l’appalto. Da quel momento il futuro della cooperativa è diventato uno dei temi più discussi sia in banchina sia all’esterno della cinta portuale.

A metà giugno i lavoratori hanno scritto una lettera chiedendo «garanzie sul cambio d’assetto». Poco dopo sono arrivati i primi attestati di sostegno dal mondo della politica. Il 30 dello stesse mese l’assemblea dei lavoratori ha quindi dato mandato a Cgil, Cisl e Uil di contattare Lsct. A inizio luglio, però, la trattativa si è fermata. Sigle e azienda si sono incontrate in Autorità portuale: qui Confcooperative ha presentato un progetto programmatico articolato in più punti e firmato da esperti in materia portuale e gestione della crisi d’impresa, per il riassetto della cooperativa. Subito dopo, le parti hanno sottoscritto un verbale in cui, tra gli altri punti, si individuava una finestra a fine estate per la presentazione della documentazione relativa al progetto. Il resto è cronaca delle ultime ore.

Lunedì Autorità portuale, Dock Service, Lsct e Confcooperative si sono riviste. Sul tavolo è finita una bozza di accordo. Sei articoli che avrebbero il compito di ridefinire il futuro della cooperativa. Il condizionale è d’obbligo dal momento che l’intesa non è ancora stata formalizzata: il documento, infatti, non è ancora stato firmato poiché la portata delle misure previste richiede ulteriori approfondimenti da parte di alcuni dei soggetti coinvolti.

Il passaggio centrale, comunque, riguarda il rinnovo dell’affidamento dei servizi alla cooperativa. L’atto lo definisce un «presupposto essenziale, imprescindibile e condizionante per l’efficacia e l’esecuzione di tutte le intese raggiunte» e ne chiede il perfezionamento «senza indugio» al fine di «stabilizzare l’intero contesto economico-produttivo, azzerare le incertezze occupazionali e garantire il mantenimento della pace sociale all’interno del bacino portuale».

Ma non è finita qui. L’intesa prevede inoltre la creazione di una “Rete-Soggetto”, alla quale parteciperebbero Hannibal, Dock Service, Eagle e TSL. La piattaforma, come esplicitato nell’atto, avrebbe una struttura «centralizzata» che fungerebbe da «coordinamento logistico e organizzativo», senza però «spogliare le singole imprese dalla propria autonomia giuridica e dalle rispettive autorizzazioni ex Art.16». Nel rispetto della regolamentazione del settore e del divieto assoluto di intermediazione di manodopera, quindi, il modello prevede: da un lato indipendenza e adeguatezza; dall’altro condivisione del personale e formazione. Nel primo caso, la Rete manterrebbe «un organico strutturale minimo e mezzi propri». Nel secondo, l’eventuale «impiego flessibile» dei lavoratori e la «condivisione» degli stessi tra le associate sarebbero «subordinati alla definizione di requisiti contrattuali e all’attivazione di un percorso formativo e di riqualificazione professionale obbligatorio».

Il documento contempla anche altro. È prevista la convocazione, da parte dell’Autorità portuale, di un tavolo permanente di monitoraggio oltre alla promozione di un “pool” di manodopera «per la gestione di attività extraportuali a favore dei lavoratori». Un altro punto, infine, immagina una clausola di condivisione di tecnologie e informazioni: Lsct dovrebbe mettere a disposizione di Dock Service «dati, informazioni operative e indicatori necessari per la gestione autonoma del servizio».