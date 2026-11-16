Quattro cabine elettriche per alimentare le navi da crociera e le grandi portacontainer ormeggiate in porto alla Spezia. La prima quasi pronta ad attaccare la spina. «Già durante l’inverno collegheremo alcune unità», annuncia il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Bruno Pisano. L’obiettivo è avviare il servizio a cavallo tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Un periodo segnato anche dai lavori di dragaggio dei fondali, con un programma di scavi che prevede la rimozione di «un milione di metri cubi di sedimenti».



Presidente, i porti della Spezia e di Marina di Carrara si preparano a giocare partite importanti. Quali ne cambieranno maggiormente i volti?

«Lavoriamo per avviare e portare a compimento quanti più interventi possibili nell’interesse del territorio, degli scali e della sostenibilità ambientale. Sulla sponda ligure abbiamo il nuovo molo crociere, i progetti dei terminalisti e l’elettrificazione delle banchine. Su quella toscana proseguiremo con il waterfront e le opere previste dal piano regolatore portuale vigente».



Partiamo dalla Liguria. Il cold ironing è vicino all’entrata in funzione?

«Stiamo ultimando i test sul molo Garibaldi. In questi giorni è arrivato un banco prova che consentirà di effettuare l’ultima simulazione, poi saremo in grado di collegare alla rete elettrica le prime navi, con una potenza di assorbimento fino a 10 megawatt».

Sono previsti altri impianti?

«Sì. Un secondo sarà installato sul nuovo molo crociere: l’obiettivo è avere nel 2028 una cabina da 28 megawatt in grado di alimentare contemporaneamente due unità».



E le portacontainer?

«Elettrificheremo progressivamente tutto il porto mercantile. Soluzioni analoghe saranno realizzate anche nel nuovo molo Ravano e nel Terminal del Golfo. Inoltre, lavoriamo a un impianto da 110 megawatt destinato alle esigenze dello scalo: sarà realizzato agli Stagnoni».



Quando sarà possibile vedere la prima nave collegata alla rete elettrica?

«Vorremmo cominciare tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, così da maturare esperienza in vista della successiva stagione crocieristica».



Con il nuovo molo crociere aumenteranno gli accosti disponibili?

«Ne avremo due in più: quello di levante, lungo 399 metri, e quello di ponente, di 339 metri».



L’obiettivo è il record di passeggeri?

«A fine 2026 contiamo di raggiungere le 200 toccate. Nel 2027 saranno 240. Nel 2025 abbiamo registrato il record di crocieristi, 736 mila, ma quest’anno lo supereremo raggiungendo una quota compresa tra 750 e 760 mila, con un incremento del 5%. Per i prossimi dodici mesi prevediamo 850 mila persone».

Intanto, sono partiti i dragaggi.

«La struttura ha lavorato per dare vita a un piano imponente. Uno scavo nel Primo bacino è già stato completato a marzo, portando il fondale a meno 11 metri. Ora partiranno le attività più consistenti».



Una parte dei sedimenti andrà a Genova: quando inizieranno le operazioni?

«Durante questo mese. Servirà una precisione chirurgica per coordinare le nostre attività con quelle di La Spezia Container Terminal e con i tempi di costruzione della diga».



In un quadro internazionale segnato dalle tensioni geopolitiche, come stanno andando i traffici?

«Siamo riusciti a consolidare i risultati del 2025, che erano già positivi. Nei primi nove mesi dell’anno, La Spezia registra una crescita del 4,1% del traffico dei contenitori, assestandosi a 961.380 teu. Marina di Carrara segna un +5% del tonnellaggio complessivo gestito».



Gli attacchi informatici degli ultimi giorni stanno spaventando l’Italia. Come si sta attrezzando l’Autorità portuale?

«C’è grande attenzione su quanto sta accadendo. Le incursioni, un tempo eventi eccezionali, oggi sono all’ordine del giorno. L’Adsp ha strutturato un piano di sicurezza e una serie di iniziative parallele che comprendono anche la formazione del personale. Sappiamo di gestire un’infrastruttura delicata ed esposta a questo tipo di minacce, che nel caso di un porto possono provocare danni importanti».





Spostiamoci in Toscana. Quali sono i prossimi passi su Marina di Carrara?

«Per quanto riguarda il Prp vigente, abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità. Entro fine anno partiranno dragaggi e ripascimento del porto. Lo spostamento della sabbia avverrà poi al termine dell’inverno. Nel 2027 prenderanno il via i lavori per l’allungamento della banchina Taliercio».



E il nuovo Prp?

«Le interlocuzioni stanno andando avanti. Si aprirà una stagione di ulteriori investimenti».



Quale sarà la priorità per l’Authority nei prossimi anni?

«Ho trovato un ente strutturato, grazie al quale è stato possibile imprimere un’accelerazione significativa a una serie di interventi che città e porti aspettavano da tempo. Il lavoro, però, è appena iniziato».