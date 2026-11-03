Porti, accordo tra Sicilia e Libia: Tardino firma un’intesa con Misurata

La presidente dell'Autorità portuale della Sicilia occidentale in missione con Fincantieri e Grimaldi. Al centro la cooperazione logistica e il piano da 2,7 miliardi di dollari per il porto libico guidato da MSC

Ultimo aggiornamento 3 novembre 2026 - 12:12

L’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale ha firmato un protocollo d’intesa con la Misurata Free Zone per sviluppare la cooperazione portuale e logistica tra Sicilia e Libia. L’accordo è stato sottoscritto durante la missione imprenditoriale italiana a Misurata, alla quale partecipa la presidente dell’Authority, Annalisa Tardino.

«Il documento rappresenta un’opportunità concreta di collaborazione che intendiamo riempire di contenuti, trasformando le relazioni istituzionali in progetti, investimenti e nuove occasioni di sviluppo per la Sicilia, la Libia e l’Italia», ha dichiarato Tardino.

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La missione, che si concluderà domani, è organizzata dalla Camera di Commercio Italo-Libica, presieduta da Nicola Colicchi, in collaborazione con l’Ambasciata italiana a Tripoli e Unioncamere. Tra le imprese partecipanti figurano Fincantieri e il gruppo Grimaldi, insieme ad aziende dei settori delle infrastrutture, dell’energia, della logistica e dei trasporti.

Al centro degli incontri anche il progetto di ampliamento del porto di Misurata, che prevede investimenti per 2,7 miliardi di dollari da parte di un consorzio guidato da MSC. Il programma punta a potenziare i terminal dello scalo libico, situato lungo le rotte commerciali tra Europa e Africa e dotato di una zona franca.

«Abbiamo approfondito le possibilità di collaborazione tra i sistemi portuali, anche alla luce del potenziamento infrastrutturale in corso nei nostri scali, destinato a rafforzarne la competitività e la capacità di intercettare nuovi traffici», ha spiegato Tardino.

La delegazione italiana ha incontrato rappresentanti dei ministeri libici dell’Economia, dei Trasporti, dell’Industria e dell’Energia, oltre alla Società Libica dei Porti e all’Autorità per la Promozione degli Investimenti. Presenti anche rappresentanze diplomatiche di Niger, Ciad e Sudan, mercati verso i quali Misurata punta a rafforzare i collegamenti commerciali.

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