Porti britannici, gli australiani comprano ABP per oltre 13 miliardi di dollari

Il fondo infrastrutturale australiano rileva il 63,88% dell’operatore portuale da CPP Investments e OMERS. La società gestisce 21 scali e movimenta circa un quarto del traffico marittimo del Regno Unito.

Ultimo aggiornamento 21 ottobre 2026 - 11:06

Il controllo dei principali porti britannici passa a un investitore australiano. IFM Investors ha raggiunto un accordo vincolante per acquisire la quota di maggioranza di Associated British Ports (ABP), il maggiore operatore portuale del Regno Unito, in un’operazione che valuta il gruppo oltre 10 miliardi di sterline, pari a circa 13,4 miliardi di dollari.

La transazione prevede l’acquisto del 63,88% detenuto dai fondi pensione canadesi CPP Investments e OMERS attraverso Global Infraco Haven Bidco, società controllata indirettamente dall’IFM Global Infrastructure Fund. I termini economici non sono stati resi noti. Secondo il Financial Times, la valutazione supera i 10 miliardi di sterline.

IFM ha prevalso sulla concorrenza di grandi gruppi di private equity come KKR e Apollo e del miliardario indiano Gautam Adani. L’operazione chiude così una fase ventennale di presenza canadese nell’azionariato di ABP: OMERS aveva partecipato al consorzio che nel 2006 aveva rilevato la società per 2,8 miliardi di sterline, mentre CPP Investments era entrata nel capitale nel 2015. Tra gli azionisti di minoranza restano il fondo sovrano di Singapore GIC e Wren House Infrastructure, del Kuwait.

Ventuno porti e nuovi investimenti

ABP gestisce 21 porti nel Regno Unito, tra cui Southampton, Immingham e il complesso portuale dell’Humber. La rete movimenta circa un quarto del commercio marittimo britannico e comprende traffici container, veicoli, rinfuse, crociere e infrastrutture per l’energia offshore.

Il cambio di controllo arriva in una fase di investimenti rilevanti. A Port Talbot, in Galles, ABP sta sviluppando un progetto da 500 milioni di sterline per realizzare un polo dedicato alla produzione e all’assemblaggio di componenti per l’eolico offshore galleggiante.

IFM Investors, partecipato da fondi pensione australiani e britannici, gestisce a livello globale circa 96 miliardi di dollari in attività infrastrutturali. Il completamento dell’acquisizione resta subordinato alle autorizzazioni regolamentari e agli adempimenti previsti dalla normativa britannica in materia di sicurezza nazionale.

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