I porti britannici replicano alla Spagna sull’Ets: “Cresciamo per merito dei nostri investimenti, l’Ue ci penalizza”

La British ports association (Bpa) ha pubblicato una analisi con cui smentisce quelle che definisce “affermazioni fuorvianti e imprecise secondo cui il sistema di tariffazione del carbonio dell’Ue starebbe deviando il traffico container verso la Gran Bretagna”, e mette in guardia dal confondere la normale concorrenza portuale con un tentativo di eludere le normative.

Il riferimento è a un paper pubblicato nei giorni scorsi dalla Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia. Il paper prendeva atto delle difficoltà del cabotaggio spagnolo, attribuendo le migliori performance di Marocco e Regno Unito al fatto di non dover sottostare alle normative ambientali europee.

L’affermazione ha però irritato le suscettibilità d’Oltremanica. Secondo una nuova analisi della Bpa, la crescente competitività dei porti britannici è il risultato di investimenti in nuovi ormeggi, canali più profondi e strutture più ampie per la movimentazione dei container. Lo studio confuta le tesi secondo cui il sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue (Eu Ets) starebbe causando un significativo fenomeno di “carbon leakage” (trasferimento delle emissioni di carbonio) verso il Regno Unito.

All’inizio di quest’anno, l’Ue ha proposto misure volte a penalizzare i porti container britannici, sostenendo che l’Eu Ets stia spingendo il traffico marittimo di container dall’Europa continentale verso la Gran Bretagna. Tale tesi, secondo quanto afferma Bpa, si basa su rapporti dell’Osservatorio del governo spagnolo, i quali suggeriscono che un netto aumento della quota britannica nel traffico container del Nord Europa sia prova di un “carbon leakage”.

Tuttavia, la nuova analisi contesta questa conclusione, rilevando che i dati non riflettono le reali variazioni nei volumi di carico e trascurano importanti investimenti, nonché i cambiamenti nelle reti di trasporto marittimo globale.

Nel 2025, i volumi di container nel Regno Unito hanno registrato una forte crescita; circa l’85% di tale incremento si è concentrato a Londra, in seguito all’apertura, alla fine del 2024, di un nuovo ormeggio presso il terminal London Gateway, costato 350 milioni di sterline. Parallelamente, anche i principali porti continentali – tra cui Rotterdam, Anversa-Bruges e Amburgo – hanno segnato una crescita.

“I porti britannici – afferma Mark Simmonds, direttore delle politiche e degli affari esterni presso la Bpa – hanno investito centinaia di milioni di sterline per attrarre un maggior numero di navi e gestire volumi di carico superiori. Tali investimenti stanno dando i loro frutti, rendendo il Regno Unito più competitivo. Sarebbe sorprendente se l’Ue rispondesse a questo successo introducendo nuove misure per penalizzare i porti britannici. Alla luce di tutte le prove disponibili, nonché delle valutazioni e dei dati prodotti dalla stessa Ue, appare evidente che l’aumento dei volumi movimentati nei porti del Regno Unito è coerente con la disponibilità di nuova capacità portuale. Sosteniamo gli sforzi volti a ridurre le emissioni del settore marittimo, ma le politiche climatiche devono basarsi su prove concrete, non su supposizioni che rischiano di danneggiare la concorrenza e gli investimenti”.

L’Osservatorio spagnolo sull’Ets è stato istituito dall’autorità portuale statale spagnola per esaminare le preoccupazioni relative alla competitività dei porti spagnoli e per orientare la posizione del governo spagnolo in merito all’Ets dell’Ue. La Bpa sollecita il governo del Regno Unito e la Commissione europea a riesaminare gli elementi a disposizione prima di introdurre misure che potrebbero compromettere la competitività dei porti su entrambe le sponde della Manica.