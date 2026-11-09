Porti cinesi: ricavi in crescita ma utili misti nel terzo trimestre 2026

Quindici società quotate che gestiscono i principali scali portuali cinesi hanno pubblicato i risultati dei primi nove mesi e del terzo trimestre 2026. Il quadro che emerge è di ricavi generalmente in aumento, sostenuti dalla ripresa dei traffici container e delle rinfuse, ma con una redditività ancora disomogenea a causa di costi operativi, variazioni di mix di traffico e fattori straordinari.

Qingdao Port International ha chiuso i primi nove mesi con ricavi a 2,15 miliardi di dollari (+8,68% anno su anno) e utile netto di competenza a 576 milioni (-0,76%). Il terzo trimestre ha segnato un miglioramento: ricavi a 697 milioni (+4,44%) e utile netto a 193 milioni (+3,58%). L’utile netto rettificato dalle componenti non ricorrenti è salito del 2,97% nei nove mesi e del 4,83% nel trimestre. Il flusso di cassa operativo ha raggiunto 765 milioni (+28,9%). Nei primi nove mesi lo scalo ha movimentato 563,37 milioni di tonnellate di merce (+3,2%) e 27,54 milioni di teu di container (+6,6%).

Ningbo Zhoushan Port ha registrato nei nove mesi ricavi per 3,49 miliardi di dollari (+9,4%) e utile netto di 501 milioni (-7,09%). Nel terzo trimestre i ricavi sono saliti a 1,15 miliardi (+3,11%), mentre l’utile netto è sceso a 147 milioni (-17,18%). La controllata Ningbo Ocean ha annunciato l’intenzione di prendere in leasing a lungo termine fino a otto navi (container e ro-ro) per un impegno massimo di circa 1,43 miliardi di dollari, con l’obiettivo di rafforzare la capacità oceanica.

Tra gli altri operatori, Tangshan Port ha chiuso il trimestre con ricavi stabili a 208 milioni di dollari e utile netto a 68 milioni (-2,92%), mentre nei nove mesi i ricavi sono saliti del 9,65% a 623 milioni e l’utile netto del 7,85% a 208 milioni. Qinhuangdao Port ha registrato nei nove mesi ricavi a 737 milioni (+1,75%) e utile netto a 194 milioni (+0,42%), con un terzo trimestre in leggero calo. Beibu Gulf Port ha riportato ricavi a 761 milioni (-0,95%) e utile netto a 110 milioni (+0,28%) nei nove mesi; la società ha inoltre approvato l’acquisizione del 100% di un terminal a Qinzhou tramite aumento di capitale e pagamento in contanti.

Liaoning Port ha evidenziato una forte crescita della redditività nel terzo trimestre: ricavi a 397 milioni (+4,54%) e utile netto a 68 milioni (+43,05%). Nei nove mesi i ricavi sono scesi del 2,6% a 1,14 miliardi, ma l’utile netto è salito del 5,96% a 191 milioni, sostenuto dal traffico container e dalle rinfuse minerarie e siderurgiche. Tianjin Port ha registrato nel trimestre ricavi in calo a 368 milioni (-17,15%) ma utile netto in crescita a 41 milioni (+7,13%); nei nove mesi l’utile netto è salito del 24,82% a 135 milioni. Guangzhou Port ha chiuso il trimestre con ricavi a 445 milioni (-24,62%) e utile netto a 33 milioni (+20,67%); nei nove mesi i ricavi sono scesi del 12,47% a 1,36 miliardi, mentre l’utile netto è aumentato del 5,98% a 110 milioni, con traffico container stimato in crescita del 4,8%.

Rizhao Port ha mostrato ricavi in crescita ma utili in contrazione. Chongqing Port ha invece registrato una forte progressione dell’utile netto nei nove mesi (+36,93%). Xiamen Port ha beneficiato di un utile rettificato in forte aumento (+226,66% nel trimestre). Lianyungang, Nanjing Port, Zhuhai Port e Yantian Port hanno completato il quadro con andamenti differenziati, collegati al mix di traffici locali e a operazioni di consolidamento.

Nel complesso, i risultati confermano la resilienza del sistema portuale cinese, con i container che continuano a trainare i volumi e a sostenere i margini nelle società più esposte a questo segmento. La diversificazione geografica e di merce, insieme alle operazioni di asset swap e al rafforzamento delle flotte, restano gli strumenti principali con cui gli operatori cercano di stabilizzare la redditività in un contesto di costi ancora elevati e di domanda globale ancora in fase di assestamento.