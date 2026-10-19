Porti crocieristici minori, così cresce l’attenzione sui tesori lungo la Penisola / LA MAPPA

Pensiamoci: sotto il profilo naturalistico, la bellezza della costa italiana è indiscutibile. Eppure, non sarebbe la stessa cosa se non fosse costellata da centinaia di porti, sedimento della storia. Per ognuno, c’è una fondazione mitica seguita da periodi di gloria, crisi profonde, inattese rinascite. Così per secoli, senza soluzione di continuità, ma sempre in armonia col territorio circostante. Nemmeno cent’anni di cementificazione turistica e residenziale sono riusciti a prevalere su questa meraviglia. E persino dove l’industria pesante, a torto o a ragione, ha reclamato i suoi spazi: anche dietro al più torvo dei porti, magari superate ciminiere e scheletri d’acciaio, si nasconde sempre un centro storico curato, un negozio inatteso. Magari anche una trattoria che da altre parti proprio se la sognano.

Così, a fianco dei grandi porti che per fortune geografiche e conseguente disponibilità di infrastrutture intercettano il grosso dei traffici merci e passeggeri, si affianca l’immenso patrimonio dei porti definibili – almeno crocieristicamente parlando – come “minori”.

A questi porti minori è dedicato un intero capitolo (che Blue Economy Magazine ha potuto visionare in anteprima) dell’Italian Cruise Watch, l’analisi di settore che ogni anno viene presentata dalla società di analisi e consulenza Risposte Turismo. L’appuntamento per conoscere l’intera nuova edizione sarà in occasione dell’Italian Cruise Day, a Livorno venerdì di questa settimana, il 23 ottobre.

Con 144 mila passeggeri movimentati nel 2025, questi porti pesano poco in termini assoluti (poco più dell’1% del traffico), ma valgono oltre il 10% delle toccate nave. E rappresentano una sorta di vivaio: man mano che il settore cresce, molte di queste località escono dall’ambito della portualità minore per gestire volumi di passeggeri più alti, pur sempre entro una necessaria e obbligata soglia di sostenibilità. Così, fissata l’asticella che definisce i porti minori tutti quelli che in Italia movimentano meno di 20 mila passeggeri l’anno, emerge che rispetto a 10 anni fa questi scali, pur essendo in numero sostanzialmente uguale (32 nel 2016, 33 nel 2025) movimentano il 10% in meno di traffico a parità di toccate di nave.

Questo perché, viene spiegato nello studio, nel frattempo è cresciuto il numero di crocieristi in Italia (erano 11 milioni, oggi sono 15) e di conseguenza è cresciuta la movimentazione in molti porti minori. D’altro canto, se molti porti sono saliti di categoria (Crotone, Chioggia, Taranto, Siracusa), altri nuovi ne sono entrati (Arbatax, Pozzallo, Vibo Valentia, Carloforte). Alcuni sono “retrocessi” (Santa Margherita Ligure, Marina di Carrara, Golfo Aranci), altri non ospitano più crociere (Rapallo, Corigliano Calabro). Altri ancora hanno trovato stabilmente la loro dimensione in questa categoria, come i porti dell’Argentario, Gaeta, Lerici o Sanremo.

A cosa servono questi porti minori? «A fronte di un panorama dominato da grandi hub – spiega lo studio, curato dal team guidato Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo – che gestiscono volumi consistenti di passeggeri e che vengono talvolta percepiti dal mercato come destinazioni sature, si sta affermando una domanda di scali alternativi, dai tratti differenti, talvolta contraddistinti anche da limiti infrastrtutturali che però possono trasformarsi in vantaggio. In questo contesto – è l’analisi – questi scali rispondono alla crescente ricerca di destinazioni autentiche, esclusive e ancora poco battute, consentendo di raggiungere mete alternative, meno frequentate, e valorizzando le specificità locali».

Un segnale di questa tendenza è la continua crescita di passeggeri movimentati in questi porti: se fino al 2021 ci fu infatti una contrazione delle fortune degli scali minori (dalle 161 mila persone del 2016 alle 63 mila del 2021), dal 2023 la tendenza si inverte, con una crescita organica e progressiva, da 110 mila a 144 mila passeggeri del 2025. Fa eccezione il 2022, che con 175 mila persone movimentate nei porti minori rappresenta il massimo storico. Ma va anche considerato, si spiega nello studio, che tra 2022 e 2023 ci fu il salto di qualità di numerosi porti, passati alla categoria superiore (Chioggia e Sorrento, per esempio) e di altri che hanno subito cali di traffico più o meno rilevanti (ancora Marina di Carrara e Santa Margherita Ligure, ma anche Porto Cervo, Porto Torres e Gaeta). Generalmente, questi porti sono molto apprezzati dalle compagnie di lusso, alla ricerca di approdi appartati ed esclusivi, ma questo aspetto è tutt’altro che un dogma.

Il 45% dei 33 porti minori rientra sotto l’amministrazione di un’Autorità di sistema portuale, il 12% da terminalisti privati, il 42% è affidato ad altri soggetti (Capitanerie, Comuni, enti pubblico-privati, gestori privati incaricati dal pubblico). Resta aperta, è la conclusione dell’Italian Cruise Watch, «la questione della prontezza di questi scali ad accogliere il crocierista così come oggi si manifesta in termini di richieste e preferenze». Questo «presuppone la disponibilità di fondali idonei, banchine o aree di rada sicure e spazi a terra adatti a gestire i flussi in modo fluido, sicuro e conforme ai parametri di sicurezza. Requisiti cui si sommano le richieste delle compagnie in materia di efficienza dei servizi tecnico-nautici e di sostenibilità ambientale (elettrificazione delle banchine, gestione integrata dei rifiuti). Insieme, si rende indispensabile una programmazione degli accosti prevedibile e dilazionata, che eviti sovrapposizioni e permetta alla filiera locale di trasporti e accoglienza di calibrare l’offerta sulla reale capacità ricettiva dello scalo. Un segmento di offerta particolare, che dovrà sempre più coniugare al meglio i limiti e le potenzialità che lo caratterizza»