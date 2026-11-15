Porti, FdI blinda la riforma. “Non ci sarà terza lettura”

«Andremo avanti»: il presidente della IX commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda (FdI), il “sarto” che sta provando a cucire a misura della realtà portuale italiana il testo della riforma della legge 84 presentato in Parlamento dal ministro Matteo Salvini e dal viceministro Edoardo Rixi, conferma l’atteggiamento che ha sempre espresso finora, ossia determinazione a portare avanti e concludere l’iter del testo, definendo il calendario assieme all’opposizione.

Nei giorni scorsi lo stesso Rixi aveva detto che la discussione della legge di bilancio prenderà spazio e tempo all’approvazione in aula del ddl portuale, per cui non potrà andare in votazione entro il 2026 ma se ne riparlerà a gennaio (i lavori riprenderanno l’11). Ma Deidda blinda l’iter.

Il gruppo di FdI non intende fare un terzo passaggio alla Camera, che per inciso farebbe aumentare il rischio di non concludere l’iter entro la legislatura, per cui in Senato il testo potrà essere approvato nella sua interezza. E proprio alla riforma dei porti saranno dedicati diversi momenti all’interno del Best, l’expo internazionale ospitata dal Padiglione Blue del waterfront genovese da domani a giovedì, che avrà Tony Blair fra gli ospiti più attesi.

«Questa è la nostra intenzione. Vogliamo approvare la riforma. Non aspettiamo l’aula, la portiamo avanti ugualmente, i tempi secondo me ci sono tutti. Arrivati al Senato il testo non sarà riaperto sugli emendamenti e non ci sarà l’ipotesi che torni alla Camera in terza lettura. Questo vogliamo come maggioranza. Il risultato del dibattito che abbiamo avuto alla Camera noi come gruppo lo portiamo avanti anche col gruppo del Senato».

Questo non significa che non ci sarà dibattito con l’opposizione, ma che questo si svolgerà nel quadro della discussione alla Camera, che continua a procedere e non dovrebbe subire battute d’arresto neanche durante la discussione in aula della legge di bilancio, anzi. Deidda annuncia un passaggio importante. «È arrivata la bollinatura del Mef (ministero dell’Economia e Finanza, ndr) per le riformulazioni, gli emendamenti che avevamo accantonato».

L’iter dei lavori prevede quindi che la commissione prosegua nella discussione degli emendamenti presentati (in origine erano 622), articolo per articolo (attualmente si è arrivati al tredicesimo), respingendo quelli inammissibili e accantonando quelli da riformulare.

«Gli articoli più spinosi li abbiamo affrontati, adesso possiamo procedere più rapidamente. Concluso questo percorso, riprendiamo da zero con l’opposizione sugli emendamenti che il governo riformulerà. Ci incontreremo con l’opposizione perché vogliamo che sia una riforma condivisa, sarebbe una vittoria per tutti. Ho parlato con il ministro per i rapporti con il Parlamento (Luca Ciriani, anch’egli di FdI, ndr), confido che approvata la legge di bilancio troveremo la prima data utile per calendarizzare in aula la riforma dei porti. Dipende dalla legge di bilancio, se riusciamo a esaminarla nei tempi previsti».