I porti liguri a Logitrans: “Opportunità di collaborazione con la Turchia”

Da un lato, i porti di Genova, Savona e La Spezia. Dall’altro Istanbul, porta del mercato turco. Le Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Orientale costituiscono il principale polo portuale italiano. La dimensione dei traffici, la complementarietà degli scali e gli investimenti sono alla base di una comune visione che, insieme a Liguria International, hanno portato a Logitrans, la fiera logistica turca.

Il cuore del viaggio in Turchia è stato l’incontro “Liguria: a strategic hub for Turkey, a gateway to Europe”. Dopo i saluti del console italiano, Paolo Michele di Giandomenico, è toccato al presidente dell’Adsp del Mar Ligure Orientale Bruno Pisano presentare un sistema che, da Savona alla Spezia, solo nel 2025 ha movimentato oltre 4 milioni di teu e 75 milioni di tonnellate di merci. Subito dopo, sul palco si sono avvicendati: Alessandro Pittaluga per Liguria International, Leonardo Picozzi per l’Autorità portuale genovese, Giampaolo Botta (Spediporto), Fabio di Bella e Ozlem Ayyildiz (Tarros), Melania Molini (Psa), Edoardo Costantin (Contship) e Luca Abatello (Circle Group). Al centro degli interventi i servizi e i progetti in corso per rafforzare i collegamenti logistici tra la Turchia e l’Europa Meridionale.

L’ultima battuta è toccata al direttore di Ice Turchia, Marco Pintus, che ha ricordato un dato: nel l’interscambio commerciale tra Roma e Istanbul ha raggiunto i 26 miliardi di euro. Cifra che, qualche minuto più tardi, la delegazione ligure ha portato all’incontro con l’associazione degli spedizionieri turchi Utikad, rappresentata dal presidente Bilgehan Engin e dal direttore generale Alperen Guler. Faccia a faccia dal quale le parti sono uscite con una serie di futuri appuntamenti per approfondire le opportunità di collaborazione.