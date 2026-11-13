I porti liguri a Logitrans: “Opportunità di collaborazione con la Turchia”

Le due Autorità portuali hanno presentato a Istanbul la dimensione dei traffici, la complementarietà degli scali e gli investimenti

Lo scambio di crest tra il presidente Pisano e il console italiano in Turchia Di Giandomenico
Lo scambio di crest tra il presidente Pisano e il console italiano in Turchia Di Giandomenico

Ultimo aggiornamento 13 novembre 2026 - 10:02

Da un lato, i porti di Genova, Savona e La Spezia. Dall’altro Istanbul, porta del mercato turco. Le Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Orientale costituiscono il principale polo portuale italiano. La dimensione dei traffici, la complementarietà degli scali e gli investimenti sono alla base di una comune visione che, insieme a Liguria International, hanno portato a Logitrans, la fiera logistica turca.

Il cuore del viaggio in Turchia è stato l’incontro “Liguria: a strategic hub for Turkey, a gateway to Europe”. Dopo i saluti del console italiano, Paolo Michele di Giandomenico, è toccato al presidente dell’Adsp del Mar Ligure Orientale Bruno Pisano presentare un sistema che, da Savona alla Spezia, solo nel 2025 ha movimentato oltre 4 milioni di teu e 75 milioni di tonnellate di merci. Subito dopo, sul palco si sono avvicendati: Alessandro Pittaluga per Liguria International, Leonardo Picozzi per l’Autorità portuale genovese, Giampaolo Botta (Spediporto), Fabio di Bella e Ozlem Ayyildiz (Tarros), Melania Molini (Psa), Edoardo Costantin (Contship) e Luca Abatello (Circle Group). Al centro degli interventi i servizi e i progetti in corso per rafforzare i collegamenti logistici tra la Turchia e l’Europa Meridionale.

L’ultima battuta è toccata al direttore di Ice Turchia, Marco Pintus, che ha ricordato un dato: nel l’interscambio commerciale tra Roma e Istanbul ha raggiunto i 26 miliardi di euro. Cifra che, qualche minuto più tardi, la delegazione ligure ha portato all’incontro con l’associazione degli spedizionieri turchi Utikad, rappresentata dal presidente Bilgehan Engin e dal direttore generale Alperen Guler. Faccia a faccia dal quale le parti sono uscite con una serie di futuri appuntamenti per approfondire le opportunità di collaborazione.

Dentro le notizie

Potrebbe interessarti

La Redazione
|
Notizie,Porti
Ddl bilancio, De Ruvo (Confetra): "Ok ma servono correttivi su competitività, infrastrutture e tasse"
Il porto di Marina di Carrara
La Redazione
|
Porti
Fotovoltaico sulla banchina Servizi a Carrara: l'Authority affida i lavori
Il presidente del Porto di Taranto
Daniele Izzo
|
Porti,Regolamenti
Taranto, Gugliotti avverte Yilport: "Senza fatti concreti, la rottura è obbligata"
Il cantiere di Thyssenkrupp Marine Systems a Kiel, in Germania
La Redazione
|
Notizie,Porti
Fincantieri, Folgiero: "Dialogo in corso con Tkms per rafforzare la collaborazione"
Pierroberto Folgiero
La Redazione
|
Notizie,Porti
Fincantieri, Folgiero: "Accelera la profittabilità, carico di lavoro per 72,6 miliardi"
La Redazione
|
Armatori,Energia Pulita,Porti,Traghetti
Gestione dell'energia a bordo e a terra, a Gnv la certificazione Iso
La Redazione
|
Innovazione,Notizie,Porti
Intelligenza artificiale nei cantieri: alleanza tra Fincantieri, Poste Italiane e Tim
La Redazione
|
Infrastrutture,Porti
Adani sbarca ad Algeciras: il colosso indiano compra Evos e conquista l’Europa dei carburanti
Logo blu economy bianco

Blue Media S.r.l. con sede legale in Genova, Piazza Dante 6/3 , P. IVA 02963780990

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.