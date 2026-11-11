Porti, l’Italia alza la voce in Europa: «L’Ets rischia di spostare i traffici fuori dall’Ue»

ssoporti chiede correttivi alla tassa sulle emissioni delle navi e maggiori risorse per gli scali. Tardino confermata alla guida del comitato Espo per le isole. Il 2 dicembre confronto a Bruxelles

Ultimo aggiornamento 11 novembre 2026 - 10:22

L’Europa rischia di perdere traffici marittimi a vantaggio dei porti nordafricani senza ottenere una reale riduzione delle emissioni. È l’allarme rilanciato da Assoporti durante l’assemblea di Espo, l’organizzazione che rappresenta gli scali europei, dove la delegazione italiana ha chiesto interventi correttivi sull’Ets marittimo e maggiori garanzie per la competitività dei porti del Mediterraneo.

L’associazione ha espresso voto favorevole al rapporto sulle priorità della portualità europea, ribadendo però la necessità di accompagnare la transizione energetica con investimenti e strumenti capaci di evitare distorsioni della concorrenza. Il nodo principale resta il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, che secondo Assoporti rischia di favorire gli scali extra-Ue, sottratti agli stessi obblighi ambientali.

«Sull’Ets chiediamo soluzioni che riducano concretamente le emissioni e scongiurino lo spostamento di traffici e investimenti verso scali extraeuropei», ha dichiarato il presidente di Assoporti, Roberto Petri, assente dall’assemblea per impegni istituzionali a Roma. «La strategia portuale europea deve riconoscere ai porti un ruolo centrale nelle politiche industriali, energetiche e logistiche dell’Unione, prevedendo risorse e strumenti adeguati».

A rappresentare l’Italia all’assemblea anche Annalisa Tardino, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, confermata alla guida del comitato Espo dedicato alle regioni ultraperiferiche e alle isole.

«Il punto è evitare che l’Europa finisca per esportare traffici anziché ridurre emissioni», ha sottolineato Tardino. «Se le compagnie modificano le proprie rotte per privilegiare scali extraeuropei, sottratti agli stessi obblighi, il risultato rischia di essere un indebolimento dei nostri porti senza un reale beneficio per l’ambiente».

La questione riguarda soprattutto il Mediterraneo, dove la vicinanza geografica tra scali europei e nordafricani rende più concreto il rischio di trasferimento dei traffici. Per le isole, ha osservato Tardino, agli effetti dell’Ets si aggiungono i costi strutturali dell’insularità, con possibili ripercussioni sulla continuità dei collegamenti marittimi.

«Transizione ecologica vuol dire anche capacità di evitare che i suoi costi ricadano in maniera sproporzionata sulle aree geograficamente più esposte», ha aggiunto la presidente dell’Autorità portuale siciliana, chiedendo misure correttive nella futura strategia europea.

L’Italia mantiene intanto due presidenze nei comitati tecnici di Espo, unico Paese a esprimere una doppia rappresentanza. Oltre a Tardino, è stata confermata Federica Montaresi, recentemente nominata segretaria generale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, alla guida del comitato intermodale e logistica.

Il prossimo passaggio è fissato per il 2 dicembre a Bruxelles, dove Assoporti ed Espo organizzeranno un incontro dedicato alle conseguenze dell’Ets marittimo. Al confronto sono attesi rappresentanti dei porti, associazioni del settore, esperti e parlamentari europei, con particolare riferimento alle commissioni Trasporti e Ambiente. L’obiettivo è presentare analisi e proposte per intervenire sulle possibili distorsioni della concorrenza generate dalla normativa europea.

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