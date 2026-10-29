Porti di Marche e Abruzzo: oltre 300 milioni di investimenti entro il 2028

Quasi 218 milioni di euro per le Marche, 91 per l’Abruzzo. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha inserito nel Piano Operativo Triennale 2027-2029 opere già finanziate, o in fase di progettazione, per oltre 308 milioni di euro.

I porti delle Marche

Il Comitato di Gestione, riunitosi a fine ottobre, ha acceso luce verde sia per il POT sia per il bilancio. Per le Marche, e nello specifico per Ancona, Falconara Marittima, Pesaro e San Benedetto del Tronto, significa poter contare su investimenti per dragaggi, lavori straordinari, nuove strutture e spazi dedicati alle attività cantieristiche, digitalizzazione dei processi, ammodernamento dei terminal, mitigazione dell’impatto ambientale e valorizzazione degli asset. Le opere più consistenti sono attese nel porto dorico.

Immediatamente dopo l’approvazione della delibera, infatti, il presidente Mirco Carloni ha firmato anche il decreto per il dragaggio dei fondali di fronte alle banchine dalla 19 alla 26, quest’ultima da portare a 14 metri di profondità. Un’opera resa possibile grazie alla conferma, da parte del CIPESS, dei fondi del Decreto Infrastrutture Portuali dello scorso agosto 2026. Non solo. Il 2027 vedrà anche il termine dei lavori della Banchina 23, strategica per incrementare il numero di accosti operativi, l’avvio della gara per le opere di potenziamento della cantieristica navale nell’area Fincantieri (34,4 milioni di euro) e dei lavori per l’arretramento del Molo Nord (11 milioni), con la preservazione della Lanterna Rossa e del murales dedicato a Monica Vitti. Il tutto senza dimenticare la riorganizzazione dello scalo. Due le direttrici. Da un lato la progressiva concentrazione delle attività commerciali nei moli più esterni. Dall’altro, la riconversione del Porto Storico, destinato a ricollegarsi alla città attraverso nuove attività turistiche, culturali e legate alla nautica.

“L’altro grande tema che abbiamo affrontato è la terminalizzazione”, aggiunge Carloni. Per questa strategia, l’Autorità portuale ha previsto nuovi bandi e concessioni fino al 2028: si parte con la banchina 15 e poi, via via, con le 13, 14, 16, 19, 20 e 21. Le ultime saranno la 23 e la 27. Gli obiettivi, spiega il presidente, sono netti: “Modernizzare lo scalo, migliorare l’efficienza delle attività portuali, attrarre investimenti e rafforzare la competitività del porto dorico“. Dove, per il 2027, l’Adsp ha programmato investimenti per oltre 67 milioni di euro in opere strutturali. Mentre ammontano a 10,5 milioni le risorse per digitalizzazione, progettazione e attività tecniche. Il 2028 sarà invece l’anno della riqualificazione dell’area ex Fiera, delle nuove biglietterie, dell’accoglienza passeggeri, del miglioramento della viabilità portuale e del completamento dell’area ex Tubimar. “Il Piano operativo triennale ci consente di tradurre gli indirizzi strategici dell’Ente in un programma concreto di interventi e attività – aggiunge il segretario generale dell’ente Fabrizio Marilli -. Come struttura tecnica-amministrativa garantiamo il coordinamento coerente fra gli obiettivi del Piano, la programmazione delle opere, la sostenibilità finanziaria, le procedure amministrative e la verifica dei risultati, nel rispetto delle norme e dei principi di trasparenza ed efficienza”.

Per quanto riguarda il porto di Pesaro, dove aprirà anche una nuova sede dell’Autorità, gli interventi riguardano: dragaggio, manutenzione straordinaria e riqualificazione delle banchine, con investimenti per circa 14 milioni di euro. Per San Benedetto del Tronto, il Piano prevede invece interventi di scavo e il miglioramento dell’accessibilità portuale, oltre all’avvio della progettazione del primo stralcio della Darsena nord, infrastruttura per la quale è indicato un importo di 30 milioni di euro. Sul fronte ambientale, il documento punta inoltre sull’elettrificazione delle banchine, sull’utilizzo di carburanti alternativi e sulla digitalizzazione della logistica, con l’obiettivo di ridurre le emissioni e migliorare la gestione dei traffici portuali. “L’obiettivo complessivo – concludono dall’Authority – è migliorare l’efficienza del sistema portuale regionale e sostenere lo sviluppo economico e logistico”.

Gli scali abruzzesi

Capitolo Abruzzo. Il POT 2027-2029 tratta da vicino i tre porti. A Ortona, dove entro dicembre 2026 partirà la progettazione dei dragaggi, sono previsti diverti interventi per il 2027: anzitutto, il potenziamento della banchina di riva (30 milioni di euro) e del centro servizi (8 milioni); poi i lavori che puntano alla piena operatività del Molo Martello (4,5 milioni) e quelli su dragaggi, sul collegamento ferroviario TEN-T e sul prolungamento della diga. Pescara vedrà l’apertura dell’ufficio dell’Adsp entro novembre 2026, mentre a gennaio 2027 partirà la progettazione degli scavi dei fondali. A Vasto, infine, spazio al monitoraggio delle opere per 44,65 milioni, all’allungamento del Molo Sopraflutto e all’ampliamento del piazzale di Levante.