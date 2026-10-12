Dai porti al Sistema-Paese: la sfida dello “Stato stratega”

La riforma della governance portuale riapre una questione più ampia: quale ruolo devono assumere i porti nella strategia industriale, logistica e geoeconomica dell’Italia?

Il porto non finisce più al porto.

Le trasformazioni geopolitiche, la ridefinizione delle catene globali del valore, la ricerca europea di maggiore autonomia strategica e la competizione per attrarre investimenti stanno cambiando la funzione economica dei porti. Non più soltanto luoghi nei quali si movimentano merci e passeggeri, ma nodi di sistemi nei quali infrastrutture marittime, ferrovie, retroporti, interporti, aree industriali, energia e strumenti di facilitazione degli investimenti concorrono alla stessa catena del valore.

La nuova Strategia portuale dell’Unione europea, adottata dalla Commissione il 4 marzo 2026 con la Comunicazione Com (2026) 112 Final, fotografa questa trasformazione: i porti sono infrastrutture decisive per competitività, sicurezza economica, catene strategiche di approvvigionamento, energia e autonomia strategica europea, nella loro evoluzione verso hub industriali multifunzionali.

La riforma della governance portuale all’esame del Parlamento cade dunque in un momento particolare. Il disegno di legge C.2925, intervenendo sull’architettura della legge n. 84 del 1994, affronta governance, investimenti e coordinamento del sistema portuale. Ma proprio mentre si ridisegnano regole, soggetti e strumenti della portualità italiana, sta cambiando la natura stessa di ciò che siamo chiamati a governare. La domanda non è soltanto quale governance dare ai porti, ma quale funzione assegnare loro nella strategia competitiva del Paese.

Per decenni abbiamo misurato la competitività portuale soprattutto attraverso tonnellate, teu, passeggeri e tempi operativi. Indicatori indispensabili, ma che non esauriscono il valore strategico di un porto. Le esperienze di Rotterdam, Anversa-Bruges, Singapore e Tanger Med mostrano, pur nelle profonde differenze tra i rispettivi modelli, una tendenza: la competizione internazionale avviene sempre più tra ecosistemi logistico-industriali organizzati intorno ai porti.

Al throughput dovrebbe quindi affiancarsi una seconda prospettiva: la capacità dell’ecosistema portuale di trasformare traffici e connessioni in valore aggiunto, investimenti, industria e occupazione. Una merce può attraversare un porto e proseguire, oppure alimentare trasformazione, assemblaggio, distribuzione, servizi avanzati e nuove localizzazioni industriali. Nel primo caso il territorio intercetta un flusso; nel secondo costruisce una catena del valore intorno a quel flusso.

È qui che acquista concretezza il paradigma dello “Stato Stratega Portuale”. Non uno Stato che accentra la gestione dei porti o sostituisce le autonomie territoriali, ma uno Stato che riconosce nei porti piattaforme geoeconomiche attraverso le quali connettere logistica, industria, energia, territori e investimenti. La questione non è quanto Stato debba esserci nei porti. È quanta strategia-Paese debba passare attraverso i porti.

L’Italia dispone già di molti elementi: porti, retroporti, interporti, terminali intermodali, reti ferroviarie e stradali, aree industriali e strumenti di accelerazione dello sviluppo. Zes, Zls e Zone Franche Doganali hanno discipline e funzioni differenti e non sono sovrapponibili, ma possono concorrere, insieme alle infrastrutture, alla costruzione di ecosistemi capaci di attrarre investimenti e attività produttive. Il problema è metterli in relazione. La merce non conosce i confini amministrativi tra porto, retroporto e interporto. E soprattutto non li conosce l’investitore, che valuta l’intera catena: accessibilità marittima, collegamenti, disponibilità delle aree, energia, tempi amministrativi, dogana, incentivi, competenze e certezza delle regole.

La sfida è allora passare da un Paese che intercetta flussi a un Paese capace di ancorare valore ai flussi che intercetta, trasformando la propria posizione geografica in capacità industriale, logistica e attrattiva. La geografia offre opportunità, ma la geografia, da sola, non è una strategia. L’ostacolo alla competitività può infatti essere anche la frammentazione: delle reti, della programmazione, degli strumenti di sviluppo territoriale e delle strategie di attrazione degli investimenti. Integrare, però, non significa concentrare. Significa fare in modo che competenze e strumenti differenti concorrano a una strategia comune.

È su questo terreno che la riforma può aprire una prospettiva ulteriore: accanto alla governance dei singoli soggetti, occorre interrogarsi sulla governance delle connessioni tra porti e retroporti, porti e interporti, infrastrutture e aree produttive, logistica e politica industriale, reti fisiche e strumenti di attrazione degli investimenti. La sfida non è aggiungere un nuovo soggetto o un altro piano. È costruire la capacità di mettere in relazione ciò che già esiste, trasformando specializzazioni territoriali e infrastrutture in capacità competitiva nazionale.

Oltre trent’anni fa la sfida era modernizzare il governo dei porti italiani. Oggi è trasformare la portualità in una componente della strategia competitiva del Paese. Nel Mediterraneo che si sta ridisegnando, i volumi continueranno a contare. Ma conterà sempre più la capacità di trasformare infrastrutture e connessioni in industria, investimenti, innovazione e catene del valore. Il porto, allora, non è più soltanto il luogo nel quale una merce arriva o parte. È il luogo dal quale può partire una strategia-Paese.

Questa è la sfida dello Stato Stratega Portuale.



* L’autore è componente del gruppo di Lavoro del ministero dei Trasporti sulla riforma della governance portuale