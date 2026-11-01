Beirut punta a 3 milioni di teu: il porto si prepara a tornare hub regionale

Il porto di Beirut avanza piani concreti per triplicare la propria capacità di movimentazione container, portandola da circa 1,2-1,3 milioni di teu annui a 3 milioni entro il 2028. L’obiettivo, illustrato nei giorni scorsi dal presidente e direttore generale Marwan Naffi durante un incontro con le associazioni economiche libanesi, si inserisce in una strategia più ampia di modernizzazione e di rilancio del ruolo del Paese nel commercio del Levante.

Al centro del progetto c’è l’espansione del terminal container finanziata con un investimento di 100 milioni di dollari da parte del gruppo francese CMA CGM, che gestisce l’impianto dal 2022. La cerimonia di posa della prima pietra si è tenuta a settembre alla presenza del premier Nawaf Salam e del presidente-amministratore delegato di CMA CGM, Rodolphe Saadé. I lavori, previsti in 16-18 mesi, amplieranno l’area del terminal da 45 a circa 75-80 ettari. Sono previsti una nuova banchina, gru di ultima generazione, aree di stoccaggio aggiuntive, un sistema di gate automatizzato, una zona doganale con scanner e attrezzature ibride a minor impatto ambientale.

Il porto gestisce già circa l’80% del traffico di import-export libanese. Naffi ha sottolineato la vocazione naturale dello scalo a servire non solo il Libano, ma anche Siria, Giordania e Iraq, un bacino di circa 100 milioni di persone. «Aumentare la capacità a tre milioni di teu offre un’opportunità reale di recuperare la posizione di hub logistico regionale in un momento in cui le rotte commerciali si stanno ridisegnando», ha dichiarato.

Accanto all’espansione fisica, l’amministrazione portuale sta spingendo sulla digitalizzazione: pagamenti elettronici, nuovi sistemi di ispezione, preparazione di una gara per un Port Community System e possibilità di uscita merci anche di notte. Parallelamente, si studia la creazione di un hub logistico interno nella Beqaa – un “porto secco” collegato a Beirut via ferrovia o strada – destinato allo stoccaggio e alla redistribuzione verso i Paesi vicini e il Golfo. L’obiettivo è ridurre i tempi di consegna e accompagnare la ricostruzione siriana, oltre a rafforzare il Libano come piattaforma regionale.

Il porto ha movimentato circa 950.000 teu nel 2025 e prevede di superare il milione nel 2026. L’ingresso del Libano come membro fondatore del club dei porti IMEC (India-Middle East-Europe Corridor) completa il quadro di un tentativo di inserirsi nei nuovi corridoi commerciali globali.

Dopo anni di crisi economiche, instabilità politica e le ferite ancora aperte dell’esplosione del 2020, l’investimento di CMA CGM e i progetti di connessione terrestre rappresentano un segnale di fiducia nella capacità del Paese di riposizionarsi. Non si tratta solo di infrastrutture: è il tentativo di trasformare una porta d’ingresso storica in un nodo competitivo capace di generare lavoro, attrarre traffico di transito e offrire prospettive concrete a un’economia che da tempo cerca nuove vie di crescita.