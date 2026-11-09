Porto di Genova, nuova gru per il terminal Spinelli: arrivati i componenti, montaggio nelle prossime settimane

Una nuova gru portuale per il terminal Spinelli di Genova. Sono arrivati a bordo della nave general cargo Olivijn tutti i componenti della Konecranes Gottwald destinata a entrare in servizio al Genoa Port Terminal, la struttura multipurpose gestita dal gruppo Spinelli.
A dare notizia dell’arrivo è la stessa società attraverso un post pubblicato su LinkedIn. La gru semovente sarà assemblata nelle prossime settimane dai tecnici del costruttore.
L’investimento rientra nel programma di ammodernamento del parco mezzi del gruppo, che conta oltre 600 unità di proprietà. Il piano prevede la progressiva sostituzione delle macchine più anziane, secondo un calendario legato all’età e all’obsolescenza delle attrezzature.
La nuova Konecranes Gottwald consentirà al Genoa Port Terminal di aggiornare la propria dotazione di mezzi per le operazioni di banchina, con l’obiettivo di migliorare sicurezza ed efficienza nella movimentazione delle merci.